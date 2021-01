Arriva la seconda fornitura

L’Asp di Trapani ha effettuato e già concluso in tempi record la prima tornata di vaccinazioni anticovid sul territorio, iniziata lo scorso 31 dicembre, utilizzando completamente le 2340 dosi di prima fornitura. Le equipe vaccinali predisposte dalla direzione strategica hanno garantito la completa copertura territoriale riuscendo a vaccinare un prima consistente rappresentanza di personale sanitario. Oggi è stata consegnata la seconda fornitura di dosi.

Ieri, con la vaccinazione di personale e ospiti della Residenza ‘Bonifato’ di Alcamo, è iniziata l’attività vaccinale anche nelle strutture socio sanitarie e nelle Rsa della provincia. “L’Asp di Trapani – ha sottolineato il commissario straordinario Paolo Zappalà – è impegnata in prima linea contro questa emergenza sanitaria, e ha messo in campo tutte le forze e le risorse per assicurare la migliore e tempestiva assistenza sanitaria ai cittadini del territorio trapanese”.

Le equipe vaccinali, che prestano servizio dalle 8 alle 20, sono composte da un medico, tre infermieri, un OSS, un amministrativo. La vaccinazione proseguirà secondo le indicazioni ministeriali e regionali con particolare riferimento, in questa fase, ad operatori sanitari, ospiti di Rsa e residenze socio sanitarie, e ai soggetti che rientrano nei target stabiliti. “La macchina operativa attivata dalla direzione strategica – ha sottolineato il manager – ha provveduto tempestivamente a predisporre un modello organizzativo immediatamente operativo, coordinato da Gaspare Canzoneri, direttore dell’Unità operativa Sanità Pubblica Epidemiologia Medicina Preventiva, che prevede l’attivazione di tre Unità vaccinali Covid mobili e 7 Unità fisse, operative nelle postazioni vaccinali localizzate nei presidi ospedalieri di Trapani, Alcamo, Castelvetrano, Marsala, Mazara del Vallo Salemi, Pantelleria”.

Ieri in Sicilia sono stati somministrati 8169 vaccini. Sono i dati forniti dall’assessorato regionale alla Sanità. In Sicilia, dunque, dall’avvio della campagna vaccinale anticovid, sono già oltre 18mila le persone che hanno già ricevuto il vaccino. In particolare, nella sola giornata di ieri, lunedì 4 gennaio, in tutto il territorio regionale sono state complessivamente somministrate 8169 dosi di farmaco su altrettanti cittadini. Dopo l’avvio a rilento, ora le somministrazioni subiscono una decisa accelerazione.