Ad Alcamo sulla SS731

Trasporta prodotti surgelati ad una temperatura di 26 gradi e viene denunciato dalla Polizia di Stato. Un 28enne di Partinico (PA), a bordo di un furgone frigorifero, fermato dalla Polizia Stradale della Sottosezione di Alcamo sulla SS731, all’altezza dello svincolo autostradale di Castellammare del Golfo, trasportava alcuni prodotti alimentari, anche surgelati, senza rispettare le prescrizioni a cui sono sottoposti tutti i trasporti con furgoni

frigoriferi e refrigerati a temperatura controllata di alimenti deperibili destinati all’alimentazione.

La temperatura interna del frigo del furgone fermato, infatti, risultava essere di + 26° C e quindi non idonea al trasporto di prodotti alimentari. Grazie anche all’intervento del personale del servizio di igiene alimentare di Alcamo, il quale dichiarava i prodotti alimentari non più idonei all’alimentazione umana, la pattuglia della Polizia Stradale di Alcamo ha sequestrato e ha distrutto 36 chili di ricotta, 5 chili di mascarpone, 6 chili di salmone e 40 chili di patatine crispy chips, impedendo che raggiungessero le tavole dei consumatori finali.