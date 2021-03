In tre rubano legna all'Anas

Ha l’obbligo di dimora ma detiene cocaina in casa

Controlli dei Carabinieri nel Trapanese, tante le denunce

Tre persone denunciate per furto di legna all’Anas

I Carabinieri della Compagnia di Trapani, con l’ausilio del Nucleo Cinofili di Palermo –Villagrazia, hanno deferito in stato di libertà 2 persone mentre altre 5 sono state segnalate alla Prefettura in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti.

La droga in casa

I Carabinieri hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione di B.S., trapanese, 39 anni, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora, accertando che lo stesso deteneva 8 dosi di cocaina del peso complessivo di circa 3 grammi e un coltello vietato. Per tale motivo, il 39enne è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere.

Controlli lungo le strade

Durante i controlli alla circolazione stradale, un uomo è stato deferito per il rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro in dotazione ai militari operanti. Lo svolgimento di ulteriori controlli ha permesso, inoltre, di segnalare alla locale Prefettura, in qualità di assuntori non terapeutici di sostanze stupefacenti, 5 persone tutte di sesso maschile tra i 16 e i 54 anni, poiché trovati in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana.

Furto di legna a Castelvetrano

I Carabinieri di Castelvetrano hanno deferito in stato di libertà tre uomini di 50, 68 e 23 anni poiché ritenuti responsabili del reato di furto aggravato in concorso. I militari, nei pressi dell’intersezione tra la S.S. 115 e la S.P. 13, hanno notato i tre uomini che, attrezzati di motoseghe e troncarami, stavano tagliando dalla base diversi alberi di eucalipto presenti a bordo strada. I tre si erano già appropriati di circa 500 kg di legna, caricandola su due furgoncini di loro proprietà. Sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria.