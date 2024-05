I carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato un giovane trapanese di 20 anni per furto e tentata estorsione. I militari, a seguito della denuncia di una donna a cui era stato dapprima rubato il telefono cellulare, adagiato sul sedile anteriore dell’auto mentre era in sosta ad un semaforo, e successivamente richiesto denaro contante per la sua restituzione, sono riusciti a identificare l’autore e a restituire il telefono alla vittima. A seguito dell’udienza di convalida, l’arrestato si trova in regime di arresti domiciliari.

I furti d’auto

La polizia di Catania ha eseguito un’ordinanza ordinanza di applicazione di misure cautelari non custodiali del giudice per le indagini preliminari, nei confronti di tre uomini di 29, 39 e 55 anni, ritenuti responsabili di furto aggravato di autovetture e di estorsione. Le indagini, coordinate da quest’Ufficio ed eseguite dalla squadra mobile – Sezione Reati contro il Patrimonio e la Pubblica Amministrazione. hanno permesso di acquisire, allo stato degli atti e in relazione ad una fase processuale che non ha ancora consentito l’intervento delle difese, elementi che dimostrerebbero il coinvolgimento dei sopra indicati soggetti in una pluralità di furti aggravati e di estorsioni attuate mediante il metodo del cavallo di ritorno.

Le indagini

Il provvedimento restrittivo si basa su una di indagine avviata dopo denunce di due distinti furti di autovetture commessi la notte del 6 marzo 2022, in luoghi ed orari differenti. L’azione investigativa ha consentito di identificare i responsabili di quegli episodi e, al contempo, di accertare lo sviluppo delle fasi successive ai furti e segnatamente del momento in cui si prospetta al derubato la successiva restituzione del veicolo solo dietro il versamento di una somma di denaro. Inoltre, l’indagine ha permesso di comprendere il modus operandi attuato dagli autori delle condotte, soliti agire durante il fine settimana, in zone precise del capoluogo, con il dispiego di una tecnica talmente rapida da garantire loro la sottrazione di più veicoli nella stessa serata.