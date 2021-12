ecco come partecipare

CNA Trapani si adopera per attivare 500 tirocini di Garanzia Giovani in provincia. Non solo l’Organizzazione di categoria con più imprese associate della provincia, ma anche l’ApL- Agenzia per il Lavoro più grande della Sicilia.

CNA Trapani, che conta diversi punti di patronato nel territorio, assolve anche a ruolo cardine nella gestione delle politiche attive del lavoro. “I patronati sono spesso anche luoghi di raccolta di istanze di lavoro- dichiara il Segretario di CNA Trapani, Francesco Cicala, in prima linea in questo settore – per cui ci adoperiamo per far sì che ciascuno, a seconda del ruolo che riveste, colga al meglio le opportunità derivanti da bandi regionali, nazionali ed europei, oltre che dal nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

il Programma “Garanzia Giovani 2”

Tra le altre cose, è ripartito con successo anche il Programma Garanzia Giovani 2, il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile, che in Sicilia- programmato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 220 del 10/06/2019- è rivolto ad una più ampia platea, ovvero ai giovani disoccupati di età compresa tra i 16 ed i 35 anni.

“ApL CNA Sicilia- aggiunge Cicala- ha ricevuto il maggior numero di accrediti per l’attivazione di tirocini, ne gestirà oltre 3.000. E in provincia di Trapani abbiamo l’obiettivo di collocare oltre 500 giovani nelle imprese del territorio”.

“Stiamo riscontrando – continua- grandissimo interesse da parte degli imprenditori che hanno la possibilità di conoscere giovani dinamici e digitalmente predisposti, in una fase di ripartenza e di crescita del PIL in cui necessitano di nuova forza lavoro. Dall’altra, purtroppo, sono numerosi, i giovani che nella nostra terra non sono riusciti a trovare il loro ‘posto nel mondo’, e che hanno la possibilità di acquisire competenze e di trovare uno sbocco occupazionale senza essere costretti ad emigrare”.

I dettagli

Durata 6 mesi;

Orario settimanale da 24 a 30 ore;

Copertura Assicurazione RC per danni a terzi;

Copertura INAIL in caso di infortuni sul lavoro;

Compenso mensile del tirocinante pari a 300,00 euro a carico della Regione Sicilia;

a carico della Regione Sicilia; L’azienda inoltre non è soggetta a nessun contributo previdenziale sul tirocinante a carico;

Nessun obbligo d’ assunzione a conclusione del periodo di tirocinio.

Requisiti Tirocinanti

tra i 15 e 35 anni alla data di registrazione al portale nazionale o regionale;

Non aver avuto rapporti di lavoro negli ultimi 24 mesi nell’azienda in cui si intende svolgere il tirocinio;

Disoccupati;

Non frequentanti un regolare corso di studi;

Non partecipanti a corsi di formazione compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;

Non inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare.

Forms registrazione imprese:

https://forms.gle/5sPFNhPucb6NCPrZ6

Form registrazione tirocinante:

https://forms.gle/ftjfdpABdERF3dsm9