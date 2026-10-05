Cambio al vertice per Anpas Sicilia, la rete regionale delle pubbliche assistenze in prima linea nel soccorso sanitario, nella Protezione civile e nel sociale. Gioacchino (Gino) Chimenti è il nuovo presidente regionale del movimento. La nomina è arrivata ufficialmente a Valderice, nel Trapanese, durante la prima seduta del neo-eletto Consiglio regionale, segnando un momento storico per l’associazione: Chimenti raccoglie infatti il testimone da Lorenzo Colaleo, che lascia la guida del movimento dopo ben diciotto anni di presidenza ininterrotta.

Il voto è giunto a conclusione dell’assemblea regionale iniziata venerdì e caratterizzata da un fitto programma di incontri dedicati al futuro del Terzo Settore e della gestione delle emergenze nell’Isola. Il nuovo Consiglio, composto da diciannove componenti con un’età media di 48 anni, si proietta verso una stagione di rinnovamento generazionale, potendo contare su una rete capillare che oggi riunisce ben 35 pubbliche assistenze e circa tremila volontari in tutta la Sicilia.

Il passaggio di testimone dopo le storie e i dibattiti sul futuro della Protezione Civile

L’elezione del nuovo presidente corona una tre giorni intitolata “Il tempo che scegliamo di dare”, che ha visto un forte momento di dibattito istituzionale proprio a Valderice. Soltanto ventiquattr’ore prima, i vertici uscenti e le associazioni locali si erano confrontati in un incontro coordinato dal direttore di BlogSicilia, Manlio Viola, toccando con mano storie e prospettive del volontariato locale.

Dalla memoria del terremoto del Belice – rievocata dalla commovente testimonianza del volontario Giuseppe Aceto – fino ai massimi vertici della Protezione Civile regionale con Salvo Cocina e nazionale con il presidente Anpas Niccolò Mancini, l’evento ha sottolineato la necessità di una svolta tecnologica per i territori. In quella sede era stata lodata anche l’eccellenza digitale della sala operativa di SOS Valderice, simbolo di un movimento in costante evoluzione.

I nuovi equilibri e la rappresentanza nazionale

Con l’insediamento di Gino Chimenti – partinicese, classe 1974 – la rete è pronta a programmare i servizi di prossimità e il controllo del territorio. Contestualmente al rinnovo del direttivo, sono stati definiti i ruoli per i tavoli nazionali: Pino Aceto è stato designato consigliere nazionale di diritto per Anpas Sicilia.

Il presidente uscente Lorenzo Colaleo, dopo il lungo percorso alla guida della struttura isolana, rimarrà una figura di riferimento per il movimento e correrà come candidato al Consiglio nazionale Anpas in vista del Congresso programmatico del prossimo novembre. Infine, Giuseppe Carciotto è stato eletto nel ruolo di revisore legale.