Vertice in prefettura per le ricerche

Da due giorni non si hanno più notizia di Nicoletta Indelicato, 25 anni. La giovane risiedeva con i genitori a Marsala (Tp).

Nella notte fra sabato e domenica, dopo essere uscita con un’amica, Nicoletta non ha fatto più rientro nella sua abitazione.

Indossava un maglione bordò e un paio di pantaloni grigi. Sulla sua scomparsa si è tenuto stamani un vertice in Prefettura con la partecipazione delle forze dell’Ordine e nel quale è stato anche deciso di richiedere la collaborazione dei cittadini marsalesi e, più in generale, delle persone che fossero venute in contatto con la giovane o che l’avessero vista.

Chi è in grado di dare notizie può contattare le Forze dell’Ordine: Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale.