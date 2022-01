Il controllo dei carabinieri in un cantiere edile

Non erano in regola con il green pass. Finisci male agli operai di un cantiere edile nel centro storico di Trapani ed anche al loro datore di lavoro. Tutti sono stati sanzionati dai carabinieri perché il vaccino lo avevano fatto diversi mesi addietro e non avevano provveduto a sottoporsi alla terza dose entro i termini previsti dai decreti in materia del governo nazionale.

I controlli

I controlli dei carabinieri della compagnia di Trapani sono scattati nell’ambito di uno specifico pattugliamento organizzato per le verifiche al rispetto delle norme anti covid19 ed al controllo della regolarità del green pass sul posto di lavoro. Ad essere stato constata che il green pass presentato dai lavoratori non era in corso di validità, motivo per il quale veniva elevata la sanzione amministrativa a carico dei dipendenti. Multa che è arrivata anche al datore di lavoro perché responsabile di non aver effettuato le verifiche previste dalla normativa vigente in materia.