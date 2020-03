L'uomo è stato portato nel carcere di Trapani

Nel corso di alcuni controlli anti droga dei Carabinieri di Trapani è stato arrestato Bernardo Tesè, 50 anni. Dentro la casa dell’uomo, grazie al fiuto del cane anti droga Ron, sono state trovate numerose dosi di droga.

L’intervento è stato eseguito con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo di Palermo e personale del Nucleo Cinofili di Palermo. Nell’abitazione del 50enne sono stati trovati 7 grammi di crack in 15 dosi; 12 grammi di cocaina in 25 dosi e 0,7 grammi di marijuana. Scoperti anche sostanza da taglio, un bilancino di precisione, un trita marijuana e altro materiale. L’uomo è stato portato nel carcere di Trapani.

Nel corso dei controlli dei militari è stato sorpreso un ragazzo mentre guidava uno scooter senza patente. Un latro uomo è stato denunciato perchè trovato in possesso di un coltello vietato. In totale sono state controllate quasi 100 persone a bordo di 48 veicoli, 3 esercizi commerciali, ed effettuate contravvenzioni al Codice della strada per un importo di 27 mila euro, sequestrate 5 autovetture e sottoposti a fermo amministrativo ulteriori 4 veicoli.