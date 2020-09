Nei guai un 23enne

I Carabinieri della Compagnia di Alcamo (TP), e i Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato castellammarese Roberto Paduvano, di 23 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e possesso di segni distintivi contraffatti.

I Carabinieri hanno perquisito la sua casa che i militari che da tempo stavano monitorando. Il fiuto del cane anti-droga Lego ha permesso subito di trovare 45 grammi di marijuana, 15 grammi di sostanza da taglio, materiale per il confezionamento in dosi e un bilancino per la pesatura dello stupefacente. Trovata anche una paletta su cui erano stati apposti su entrambi i lati due adesivi catarifrangenti contraffatti, del tutto identici a quelli utilizzati dalle Forze dell’Ordine, riportanti il logo della Repubblica e la scritta “Polizia Municipale di Favignana”. Per questa violazione, che costituisce reato, la legge prevede pene severe che vanno dai due ai cinque anni di reclusione.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per

A seguito del rito direttissimo, l’A.G. ha disposto a carico del giovane la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia.

Ieri i Carabinieri della Stazione di Erice (TP) hanno tratto in arresto Gazmed Hazizllari albanese di 32 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è il custode del campo sportivo di Paceco e da tempo era tenuto d’occhio dai Carabinieri della Compagnia di Trapani.

Dopo aver chiuso il campo sportivo ha iniziato ad effettuare delle brevi soste davanti ad abitazioni dove una volta fatto ingresso rimaneva per pochi minuti. Dopo la terza sosta i militair hanno perquisito l’uomo e, nascosta nella tasca dei pantaloni, in un involucro di cellophane, hanno trovato della marijuana in inflorescenze per 36 grammi. Negli slip aveva anche un bilancino di precisione digitale funzionate e nel portafogli 8 stecchette di hascisc molto oleosa, quindi di ottima qualità, di 21. l’uomo aveva 480 in banconote. Il 32enne è stato arrestato e il giudice ha deciso l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.