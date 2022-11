L'iniziativa

Salemi, in provincia di Trapani, è il 44° Comune Gentile d’Italia, il borgo siciliano entrerà a far parte del Movimento Italia Gentile, progetto nazionale dell’Organizzazione di Volontariato My Life Design, ente del terzo settore fondato dall’autore bestseller e riferimento internazionale nelle scienze del benessere Daniel Lumera, che per l’occasione invierà un video messaggio dedicato alla cittadinanza. Domenica 20 novembre al Castello Normanno di Salemi una mattinata tutta dedicata al valore della Gentilezza, che culmina con la proclamazione.

L’importanza del valore della gentilezza

Salemi diventerà Comune Gentile con la sottoscrizione del Manifesto delle Città Gentili. La firma ufficiale, che impegna in dieci punti il Comune, in collaborazione con la propria comunità, in azioni che esprimano la piena consapevolezza dell’importanza del valore della gentilezza per il benessere sociale, vede la partecipazione del sindaco di Salemi Domenico Venuti, di Rina Gandolfo, assessore a Pubblica Istruzione, Servizi Sociali e Pari Opportunità, e di Nico Caiazza, presidente della My Life Design O.D.V.. A conclusione dell’evento verrà posizionata anche la “Panchina della Gentilezza” all’esterno del Castello.

La gentilezza come valore sociale

In linea con gli altri comuni gentili della Sicilia e d’Italia, a cui si aggiunge lo Stato Gentile di San Marino, il Comune di Salemi si assume, quindi, l’impegno di riconoscere la gentilezza come valore sociale in grado d’incrementare benessere e longevità, e realizzare iniziative gentili a beneficio della collettività in diversi ambiti. Tra queste il primo progetto è il “Gentil Borgo”, dove la gentilezza passa anche dalla tutela dei beni culturali e ambientali, e dalla valorizzazione della loro bellezza storica, archeologica e paesaggistica. L’iniziativa vede il coinvolgimento degli istituti scolastici del territorio in incontri e conferenze volte a presentare ai ragazzi il patrimonio archeologico e ambientale di Salemi; quindi, verranno promossi percorsi al fine di far scoprire ai cittadini, agli studenti e ai turisti le meraviglie che il borgo conserva, arricchiti da momenti di riflessione e occasioni conviviali con intermezzi musicali. “Viviamo un momento molto difficile sotto il profilo delle tensioni internazionali e da Salemi sposiamo con convinzione la causa della gentilezza, mandando un messaggio di pace”, dice il sindaco di Salemi, Domenico Venuti.