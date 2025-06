Si è spento dopo diversi giorni di agonia Antonio Intorcia: il 28enne era rimasto coinvolto in un incidente stradale la notte tra il 12 e il 13 giugno. Una tragedia ha spento le speranze di amici e parenti di Antonio, un giovane che, due settimane fa, perdendo il controllo del suo veicolo lungo la provinciale che collega Marsala e Trapani, ha finito la sua corsa coinvolgendo altri due veicoli.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, Antonio era al volante di una Fiat Punto quando ha perso il controllo del veicolo, andando a collidere prima con una Citroën, su cui viaggiavano due ragazze, e poi con una Mini Cooper. L’urto è stato particolarmente violento e ha provocato il ferimento di cinque giovani in totale, con lesioni di varia entità.

Il trasporto in elisoccorso

Il giovane, in condizioni critiche fin da subito, era stato trasportato in elisoccorso dall’ospedale di Marsala al Cervello di Palermo, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Nonostante gli sforzi dei medici, le sue condizioni non sono mai migliorate ed è deceduto il 24 giugno