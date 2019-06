è stato rinchiuso nel carcere di Sciacca

La Procura presso la Corte di Appello di Milano ha emesso un ordine di carcerazione messo dalla è stato notificato a Calogero Nastasi, di 72 anni , originario di Partanna, comune in provincia di Trapani. L’anziano è stato condannato a espiare la pena detentiva residua di 2 anni, 11 mesi e 29 giorni di reclusione per associazione per delinquere e dichiarazione fraudolenta. I reati sarebbero stati commessi nel 2017 e rientrano nell’inchiesta relativa all’organizzazione dell’Expo di Milano.

L’indagine della Dda di Milano ha fatto luce, in particolare, sulle infiltrazioni mafiose nella società “Fiera Milano Spa”, il consorzio Dominus e l’organizzazione dell’Expo di Milano 2015. Le accuse, a vario titolo, nel procedimento sono associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, appropriazione indebita, riciclaggio, anche con l’aggravante di aver agevolato la mafia.

Già nell’ordinanza d’arresto era emerso che la “famiglia mafiosa degli Accardo di Partanna”, in provincia di Trapani, a cui sarebbe legata la famiglia Nastasi, ha notevole importanza nel panorama dei clan anche per la forte vicinanza con la famiglia di Castelvetrano Messina Denaro”. Nastasi è stato rinchiuso nel carcere di Sciacca.