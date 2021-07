la seconda edizione, gli appuntamenti

Musica, a Selinunte la seconda edizione di “Sunset & Night Jazz Club”

La rassegna organizzata da Curva Minore e creata dal compianto musicista Lelio Giannetto

I prossimi appuntamenti

Si è aperta con successo la mini rassegna “Sunset & Night Jazz Club” organizzata da Curva Minore, storica associazione del “contemporary sound”, creata dall’eclettico Lelio Giannetto, compianto musicista e artista visionario, “il “Giannetto”, una sorta di figura retorica, di Bagatto, di saltellante generatore di mondi, di scomodo agitatore”, prendendo in prestito il ricordo del critico e storico del jazz Francesco Martinelli, e di due musicisti e collaboratori di Giannetto, Fabrizio Puglisi e Francesco Cusa, in un articolo sul “Giornale della Musica”.

La collaborazione tra Curva Minore ed alcuni imprenditori di Selinunte

L’associazione Curva Minore grazie alla fruttuosa collaborazione con giovani volenterosi imprenditori di Selinunte (Trapani) ha realizzato all’aperto una programmazione estiva che ci accompagnerà tra le domeniche e i giovedì di luglio e agosto. I concerti si svolgeranno nella splendida cornice estiva di Marinella di Selinunte alle ore 19:00 presso lo storico Lido Zabbara in via Pigafetta, 1 e alle 22:00 presso le terrazze del Pierrot in via Marco Polo, 108. La prima serata si è aperta con un concerto di Alessandro Panicola, attraverso un ricchissimo repertorio della Bossa Nova, dagli storici compositori del Samba-Canção ai grandi classici della canzone brasiliana sino alle sperimentazioni ed evoluzioni armoniche del genere.

La seconda edizione della rassegna

SUNSET & NIGHT JAZZ CLUB, giunta alla sua seconda edizione, propone un originalissimo repertorio legato a brani del folklore immaginario, tra i virtuosismi sonori e le immaginifiche e accoglienti atmosfere che solo grandi musicisti riescono a far vivere. Una programmazione musicale di alto livello che vede coinvolti musicisti internazionali provenienti da tutto il territorio siciliano. Immersi tra i suggestivi tramonti con vista sui templi di Selinunte, grazie alla speciale ubicazione dello storico Lido Zabbara, o sotto il cielo stellato nella terrazza sul mare del Reef Pub, si potrà godere di un repertorio musicale che farà viaggiare lo spettatore, trasportandolo attraverso “sound” che provengono dal Brasile, dal Senegal, dalla Turchia, dal Mediterraneo e naturalmente dalla Sicilia, immersi in scorci senza tempo e storie che affondano nel grembo di mille culture.

Artisti e musicisti internazionali

Curva Minore smuove la musica in tempi di Covid, continua la sua opera di contaminazione musicale, costruendo ponti tra culture e generi differenti, con il coinvolgimento di artisti e musicisti internazionali. Azioni artistiche in cui s’incrociano diversi linguaggi del contemporaneo, culture musicali che vanno dall’improvvisazione alla musica colta, dalle musiche di matrice europea a quelle del mediterraneo, dal blues afro-americano al jazz e all’elettronica, dalle azioni performative a quelle attinenti al “paesaggio sonoro”, con la passione e la dedizione che hanno contraddistinto il suo compianto fondatore.

Questa sera appuntamento con Wise One

Il prossimo appuntamento della rassegna “Sunset & Night Jazz Club” è giovedì 29 luglio con Wise One composto da Domenico Sabella (batteria), Marco Ardizzone (sassofono) e Daniele Collura (fisarmonica), il trio propone un repertorio di classici del jazz con contaminazioni afro e cubane, una serata ricca di pulsazioni ci trascinerà verso confini musicali inesplorati.

Il progetto Mudita Noise of Love

Domenica 1 agosto appuntamento unico alle ore 19:00 con il progetto musicale Mudita Noise of Love, del trio composto da Domenico Sabella, Calogero Genco (sassofono) e Alfredo Giammanco agli strumenti elettronici. L’improvvisazione estemporanea è il nucleo centrale di questo progetto musicale, capace di creare e sperimentare paesaggi sonori in continua mutazione. Gli artisti prendono spunto dal termine “Mudita” (proprio del buddismo, il cui significato è “gioire della felicità altrui”, “gioia empatica o compartecipe”) portandolo nella propria musica, per dare vita a paesaggi sonori immaginari e spontanei che dialogano con il circostante, in cui si intersecano melodie e cellule ritmiche dal grande spirito di reciprocità.

Il 12 agosto la serata conclusiva

Il 12 agosto serata conclusiva con la world music dei “Karabà & Guest”, che vedrà esibirsi sul palco: Bintu Badiane (voce e basso), David Badiane (pianoforte)e Ruggero Di luisi (batteria), in un attraversamento musicale che ci porterà in giro per il mondo in un viaggio crossover tra jazz, trip-hop, hip-hop e soul. Una formazione musicale che da cinque anni porta avanti un progetto di ricerca e sperimentazione musicale, così da proporre uno stile sonoro innovativo e contaminato. La serata prevede inoltre la presenza di due special guests, i pianisti e compositori Mojca Zupancic e Rok Zalokar, che renderanno il tutto ancora più dinamico, variegato ed unico.

29 LUGLIO | WISE ONE | ore 19:00 LIDO ZABBARA // ore 22:30 REEF PUB

Domenico Sabella (batteria), Marco Ardizzone (sassofono) e Daniele Collura (fisarmonica)

1 AGOSTO | MUDITA NOISE OF LOVE | ore 19:00 LIDO ZABBARA

Domenico Sabella (batteria), Calogero Genco (sassofono) Alfredo Giammanco (strumenti elettronici)

12 AGOSTO | KARABA & GUEST | ore 19:00 LIDO ZABBARA // ore 22:30 REEF PUB

Bintu Badiane (voce e basso), David Badiane (pianoforte) e Ruggero Di luisi (batteria)

La rassegna musicale è ad ingresso gratuito.