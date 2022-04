Nascondeva cocaina

Aveva varie dosi di cocaina, il pusher arrestato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trapani e del Commissariato di Marsala (TP). Il giovane, un ventitreenne di origine marsalese, era solito collocare lo stupefacente all’interno di un barattolo di vetro, per poi nasconderlo in un campo incolto nei pressi dell’area di spaccio.

Gli appostamenti della polizia

Gli agenti hanno organizzato un servizio di appostamento, avvalendosi di un sistema di videosorveglianza collocato a distanza e studiando i movimenti dell’uomo. Poi è scattato il blitz, nel corso del quale gli agenti hanno bloccato il giovane dopo che era andato a riporre il contenitore nel terreno. All’interno del barattolo due involucri in plastica recanti dei numeri e contenenti 14 dosi di cocaina. Per il pusher sono scattate così le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti ed è finito ai domiciliari.

Un arresto per 46enne

I Carabinieri della Stazione di Trapani-Borgo Annunziata hanno arrestato un pregiudicato di 46 anni in esecuzione dell’ordinanza applicativa della detenzione domiciliare emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo. Tale provvedimento scaturisce dall’arresto eseguito dai Carabinieri nel mese di ottobre 2017, quando il 46enne era stato sorpreso con circa 26 grammi di cocaina e la somma contante di oltre mille euro, provento dell’attività illecita. Lo stesso dovrà espiare la pena residua di 43 giorni di reclusione presso la propria abitazione di residenza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Denunciati due fratelli

I Carabinieri hanno deferito in stato di libertà due fratelli, di 20 e 17 anni, per cui sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza in merito al reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione personale, infatti, i due giovani sono stati trovati in possesso di circa 7 gr di hashish suddivisi in 5 dosi, una sigaretta artigianale contenente tabacco e sostanza stupefacente, 2 bilancini di precisione e altro materiale utile al confezionamento delle dosi.