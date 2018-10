Il giovane è morto ad appena 25 anni

La tragedia a Marsala nella quale è morto Mariano Baiata di 25 anni all’ospedale di Palermo dove era ricoverato in gravi condizioni.

Il ragazzo marsalese è rimasto coinvolto venerdì sera, intorno alle ore 21, in un terribile incidente stradale. Il violento scontro si è verificato in contrada Casazze (periferia nord di Marsala) ad un incrocio. Il giovane motociclista, che viveva in contrada Bosco, in sella alla sua moto, si è scontrato con un’automobile.

Ad avere la peggio è stato proprio Mariano che è stato trasportato inizialmente all’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, poi, successivamente, con l’elisoccorso nel capoluogo siciliano. Il giovane Baiata, nato il 24 febbraio 1993, era già in condizioni molto critiche. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, erano intervenuti i Vigili Urbani di Marsala per i rilievi del caso e per stabilire la dinamica dell’incidente.

La notizia si è diffusa a macchia d’olio sui social. Tantissimi i messaggi degli amici e dei conoscenti. Il papà di Mariano, Nino, è un noto parrucchiere che svolge la propria attività in via Mazzini a Marsala.

Ecco alcuni messaggi "raccolti" da Facebook: Lorena: "Non ho parole amico mio, solo lacrime. Non si può morire così… Non mi do pace. Ho solo dei ricordi bellissimi insieme a te e me li porterò per sempre stretti al mio cuore… Eri una persona stupenda, ti ho sempre voluto bene e te ne vorrò eternamente… R.i.p in pace angelo mio. Ti mando un bacio grandissimo che possa arrivarti lì dove sei, in mezzo a tutti gli angeli più belli, perché tu sei uno di quelli. Ciao vitamì"; Piero: "Non esistono parole per alleviare la sofferenza data dalla perdita di una persona cara. Con il cuore colmo di tristezza mi unisco al vostro infinito dolore"; Chiara: "Io ancora non ci credo e non ho parole, ci hai lasciato troppo presto quando ancora avevamo bisogno di te, del tuo modo di fare e del tuo sorriso che, anche nelle situazioni più difficili aiutava tutti noi! Per me sarai sempre il migliore! Ti porterò per sempre dentro il mio cuore, mio caro amico!"; Alessio: "Riposa in pace compare mio, grazie per quelle serate passate insieme, scherzoso e divertente, fai buon viaggio…"; ‎Angelo: "Un abbraccio forte a te caro Mariano e sopratutto alla tua famiglia. Il tuo sorriso mancherà"