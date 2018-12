Firmata dal commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, Giovanni Bavetta, la delibera con cui si prorogano 491 contratti del personale sanitario in servizio a tempo determinato, in attuazione della circolare del novembre scorso del Direttore generale dell’assessorato alla Salute che ha autorizzato i manager a prorogare questi contratti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Si tratta di 127 unità delle dirigenza medica e non medica e di 364 appartenenti al comparto, i cui contratti scadevano il 31 dicembre 2018.

Su indicazione del direttore del servizio Risorse umane dell’ASP, Maria Luisa Comparato, il commissario ha prorogato i contratti fino al 30 giugno 2019, in attesa dello sblocco totale delle assunzioni a tempo indeterminato, possibile solo dopo il via libera ministeriale alla nuova rete ospedaliera.

La decisione è stata presa dalla direzione strategica aziendale per due ragioni: la prima, perché il dirigente generale che si insedierà a breve non sarà così vincolato nella programmazione per l’intero anno, la seconda perché la nuova rete ospedaliera potrà produrre delle modifiche tra i reparti ospedalieri, per cui potrebbero non essere necessarie alcune figure professionali, mentre ne occorreranno di nuove. E’ quindi si è ritenuta questa la procedura più corretta.