ELEZIONI

L’Mpa di Trapani benedice la scelta di Miceli come candidato in città per il centrodestra, e lo fa con una nota della coordinatrice Maricò Hopps.

Le parole della Hopps

“L’unità del centrodestra è un valore politico, ideologico ed elettorale che prescinde dalle spinte che arrivano dai tavoli regionali o nazionali; nasce già sui territori, dalle scelte locali, dalle presenze o meno ai tavoli provinciali. Chi quotidianamente affronta i temi politici locali conosce perfettamente donne e uomini di riferimento dei partiti – dice la Hpps -. ecco perché , nonostante alcune interviste di esponenti di giunta regionale o le dichiarazioni del candidato sindaco uscente che, se anche ha costruito una coalizione civica, rappresenta comunque un espressione politica totalmente diversa, nell’apprendere finalmente la disponibilità dell’onorevole Turano e della Lega di Matteo Salvini alla costruzione di una lista a supporto del centrodestra trapanese e del candidato sindaco di Fdi Maurizio Miceli ,non possiamo che essere entusiasti nell’immaginare di poter lavorare unitamente all’assessore uscente Fabio Bongiovanni, che riteniamo a breve dimissionario, e a riferimenti locali come l avvocato Mazzeo, dei candidati Bianco e Carpinteri e di tutti quei soggetti riconosciuti come da sempre politicamente vicini all’ex Presidente della Provincia. Siamo stati lungimiranti nell’aver individuato tra i primi in Maurizio Miceli il miglior profilo per la città di Trapani che ha quindi trovato riscontro anche nella Lega di Mimmo Turano e lasciamo ai catanesi la scelta del miglior profilo per il candidato sindaco della città di Catania”.

Miceli: “Con noi Trapani risorgerà”

“Trapani con noi sarà una città che adeguerà i servizi agli standard richiesti dai cittadini, ascoltando le loro istanze aprendosi al confronto con tutti, ma anche una Trapani diversa, che punterà alle innovazioni, rispettando le tradizioni”. Così Maurizio Miceli ringrazia i partiti del Centrodestra che questo pomeriggio hanno ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Trapani alle prossime elezioni amministrative di maggio. “Con noi Trapani risorgerà, e lo faremo nei prossimi cinque anni grazie al voto dei trapanesi. Noi siamo Pronti al Futuro”.

Like this: Like Loading...