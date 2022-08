Pallavolo femminile, la squadra è stata ripescata in quarta serie

Luigi Allegra è il nuovo allenatore della Polisportiva Ericina che parteciperà al campionato di serie B2 femminile di pallavolo. Allegra è stato dirigente, direttore sportivo e allenatore nell’Akragas Volley dal 2009 al 2014 in serie B2/B1, nel Planet Pedara nel campionato 2014-2015 in B2 Femminile ed è stato direttore sportivo nel Caffè Trinca Palermo dal 2015 al 2021 pure in B2 Femminile. Assistente del tecnico classe 1984, sarà Santo Vassallo, alla sua terza stagione nella società ericina, che ha avuto lo stesso ruolo nel torneo precedente col tecnico Giuseppe Macaluso.

Ericina Volley ripescata in B2

La tanto agognata promozione dell’Ericina Volley è arrivata a seguito dell’esito favorevole di una richiesta di ripescaggio presentata dalla società presieduta da Filippo Occhipinti.

Un salto di categoria meritato per una compagine che nel campionato di serie C ha sempre occupato il primo posto in graduatoria conquistando una vittoria dopo l’altra. In base al regolamento dello scorso anno la promozione sarebbe dovuta avvenire direttamente sul campo ma per il torneo concluso di recente le regole erano state cambiate. L’Ericina Volley, pur stupendo tutti con le sue qualità, ha dovuto disputare i play off che non sono andati per come si sperava ed è stata sconfitta in due spareggi contro Cus Catania e Mascalucia. Poi il ripescaggio.

Esordio a Crotone il prossimo 15 ottobre

L’Ericina Volley è stata inserita nel girone I del campionato di serie B2 che scatterà l’8 ottobre. Il giorno dopo, domenica 9 ottobre, ci sarà l’esordio del sestetto ericino a Crotone. Il 15 ottobre ci sarà il debutto casalingo con il Cus Catania. Sette giorni dopo nuova trasferta, questa volta a Zafferana, poi (29 ottobre) a Brolo sul parquet della Cassiopea. Alla quinta giornata l’Ericina tornerà in casa ospitando la Volley Reghion il 5 novembre.

Giorno 13 novembre trasferta a Comiso, poi sfida interna (giorno 19) alla Alus Volley. Ericina poi sul campo della Sensation, e di nuovo in casa (il 3 dicembre) con la Planet Strano Light Catania. L’11 dicembre trasferta sul campo della Stefanese Volley, il 17 dicembre match casalingo con il Traina Caltanissetta. Il 2023 si aprirà con la trasferta a Catania per il match con il Volley Valley Funiviaetna mentre il girone di andata si concluderà il 14 gennaio in casa con la Fidelis Torretta Crotone.

Una curiosità: l’Ericina aprirà il campionato a Crotone e lo chiuderà nella provincia crotonese, a Crucoli il 7 maggio.