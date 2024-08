Aveva 65 anni

Se l’è portato via una grave malattia. Riccardo Caruso, 65 anni lascia la moglie e il figlio Giuseppe. La comunità di Castellamare del Golfo è in lutto per la scomparsa dell’ex vicario del I settore comunale, affari generali ed istituzionali. Un uomo di sport e di politica, una personalità poliedrica, con una lunga e ricca esperienza nel servizio pubblico e nel mondo dello sport. Ha ricoperto più volte il ruolo di assessore e consigliere comunale, dimostrando un forte attaccamento alla sua città e un impegno costante per il bene del comune.

I funerali si svolgeranno lunedì 5 agosto alle ore 15.30 presso la parrocchia di Santa Rita.

La passione per il basket

La sua passione per il basket lo ha portato a ricoprire importanti ruoli nella Federazione italiana Pallacanestro: è stato presidente regionale e provinciale, contribuendo in modo significativa allo sviluppo di questo sport sul territorio. La sua squadra, la “Umanità Castellammare”, ha più volte sfiorato la promozione in A2, un traguardo che testimonia la sua dedizione e la sua competenza.

Il cordoglio

Il sindaco Giuseppe Fausto, la giunta, il presidente del consiglio comunale Giuseppe Ancora e l’intero consiglio comunale di Castellamare del Golfo si sono uniti al dolore della famiglia, esprimendo il loro profondo cordoglio e offrendo le più sentite condoglianze alla moglie Antonella Camera e al figlio Giuseppe.

“Abbiamo perso un uomo di grande esperienza, capacità ed affidabilità, un amico che si è sempre dedicato alla nostra città con passione e impegno”, ha commentato il sindaco Fausto. “Ricorderemo Riccardo Caruso per la sua dedizione al lavoro, per la sua competenza nel campo politico e sportivo e per la sua gentilezza e umanità.”

Poi, la stima di chi lo conosceva: “Con grande tristezza e profondo dolore, apprendo la scomparsa di Riccardo Caruso, già Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) Sicilia e per molti anni di quella della provincia di Trapani. La sua passione, dedizione e impegno hanno lasciato un segno indelebile nel mondo della pallacanestro trapanese, siciliana e nazionale.

Negli anni “d’oro” della pallacanestro Alcamese, Riccardo è stato sempre presente e punto di riferimento sia delle società sportive che dell’amministrazione. Riccardo è stato un leader esemplare, sempre pronto a promuovere i valori dello sport e a sostenere i giovani atleti nel loro percorso di crescita e a valorizzare lo sport nel nostro territorio.

Grazie Riccardo – continua un utente – la sua perdita lascia un vuoto immenso non solo nella comunità cestistica, ma in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare al suo fianco. Il suo spirito, la sua visione e la sua determinazione continueranno a ispirare molti di noi. In questo momento di grande dolore, faccio le mie più sentite condoglianze alla famiglia di Riccardo.

Ricorderemo sempre il suo sorriso, la sua energia e la sua instancabile voglia di fare la differenza. Ciao Riccardo, il tuo esempio continuerà a guidarci”

