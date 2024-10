Si è tenuto nella giornata del 23 ottobre l’evento Forum Sostenibilità con la consegna del “Premio Impresa Sostenibile” presso il Cinema Barberini di Roma, organizzato da Il Sole 24 Ore con la Santa Sede, che ha fornito uno spaccato sulla tematica della sostenibilità quale leva per la crescita economica delle imprese italiane. In tale contesto sono state premiate le aziende italiane che si sono distinte negli ambiti della sostenibilità ambientale, digitale, economica, sociale ed inclusiva.

La sostenibilità digitale

Nell’ambito della sostenibilità digitale è stata premiata l’azienda iInformatica (nota per il progetto Sicanium) con sede a Trapani che si è distinta per l’aver introdotto politiche di ingegneria del software sostenibile e di ecodesign nell’ambito dei propri sviluppi sperimentali. A tal proposito Robocom Inclusion (sistema ad elevata accessibilità basato su fruizione multisensoriale di contenuti) e Brainfriend (interprete di contenuti in relazione al livello culturale dell’utente, basato su intelligenza artificiale generativa) sono due esempi che hanno conquistato la commissione.

Le parole dei fondatori

“Siamo orgogliosi di tale prestigioso riconoscimento” affermano Vito Santarcangelo e l’ingegnere trapanese Giuseppe Oddo, soci fondatori di iInformatica “La sostenibilità è un focus di fondamentale importanza nelle nostre attività di ricerca e nei nostri sviluppi software ed embedded. Cogliamo l’occasione per ringraziare Emilio Massa, per i suoi sviluppi sperimentali come Robocom Inclusion dove implementa l’ingegneria del software sostenibile e Alessandro D’Alcantara, concepteur che attua l’eco-design nei nostri sviluppi”. Un’occasione che sottolinea il valore in termini di innovazione sostenibile delle imprese della nostra regione.

