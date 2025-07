Dramma in spiaggia nel mare della frazione di Tre Fontane, a Campobello di Mazara. Un uomo di 58 anni, Pietro Stallone, è morto nella zona del lungomare ovest, dove si trovava per fare un bagno a mare. Proprio in acqua si è sentito male.

Quando è stato trasportato a riva, gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione. Pietro Stallone è stato negli anni un esempio di volontariato civile, perché svolgeva, in maniera del tutto gratuita, attività di pulizia nell’area antistante il municipio campobellese.

Nel 2019, nonostante fosse percettore del Reddito di cittadinanza, decise infatti di prestare la propria opera di volontariato nei servizi di pubblica utilità per il Comune. Indossava sempre il gilè arancione, e con ramazza o scopa puliva davanti alla sede comunale, e si intratteneva coi cittadini in attesa di entrare, svuotando anche i cestini di carta nei cassonetti dell’indifferenziata. Nel 2002 ebbe un grave incidente e rimase in coma 5 mesi, la riabilitazione non gli consentì di tornare a lavorare, ma il suo impegno a favore del bene pubblico cittadino non veniva mai meno.

Pietro Stallone andava fiero del suo impegno, e chi era più sensibile lo gratificava anche con un «grazie per quello che fai». Ieri pomeriggio, purtroppo, un bagno a mare nella sua Tre Fontane gli è stato fatale.