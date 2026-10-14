Stop alle rate dei mutui e prestiti agevolati

Dopo i danni provocati dall’ondata di maltempo che ha colpito la provincia di Trapani e le Isole Eolie, la banca attiva una moratoria di 12 mesi sui finanziamenti e mette a disposizione nuove linee di credito a condizioni agevolate. Un sostegno concreto per aiutare famiglie e imprese a superare le conseguenze dell’emergenza meteorologica che ha recentemente colpito alcune aree della Sicilia occidentale. UniCredit ha annunciato l’attivazione di un pacchetto di misure straordinarie destinato ai clienti privati e alle aziende residenti o operanti nella provincia di Trapani e nelle Isole Eolie che hanno subito danni a causa del violento maltempo dei giorni scorsi.

I principali interventi a sostegno delle aree colpite dal maltempo

Tra i principali interventi previsti figura la possibilità di richiedere una moratoria di dodici mesi sulle rate dei mutui ipotecari e dei finanziamenti chirografari. La misura interessa le imprese con sede legale o operativa nei territori colpiti dagli eventi atmosferici e i clienti privati titolari di mutui ipotecari residenti nelle zone interessate. Le richieste di sospensione dei pagamenti dovranno essere presentate entro il prossimo 31 ottobre, consentendo così ai soggetti danneggiati di beneficiare di un immediato alleggerimento degli impegni finanziari e di concentrare le proprie risorse sulle attività di ripristino e ripartenza.

Moratoria e linee di credito dedicate

Accanto alla moratoria, UniCredit ha inoltre predisposto specifiche linee di credito dedicate sia alle famiglie sia alle imprese, con tassi e condizioni agevolate, finalizzate a sostenere gli interventi necessari per fronteggiare i danni causati dall’emergenza e favorire un rapido ritorno alla normalità. Le filiali dell’istituto presenti sul territorio restano a disposizione della clientela per fornire tutte le informazioni sulle modalità di accesso alle misure straordinarie, sulle procedure da seguire per ottenere la sospensione delle rate dei finanziamenti e sulle opportunità offerte dai nuovi strumenti di sostegno finanziario.

Malandrino (Unicredit): prima rapida risposta ad imprese e famiglie

“A conferma della vicinanza ai territori in cui opera, UniCredit ha reso disponibile un pacchetto di interventi straordinari a sostegno di quelle realtà del territorio siciliano che hanno subito danni a causa del maltempo”, ha dichiarato Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit. “Si tratta di una prima e rapida risposta per aiutare imprese e famiglie ad affrontare questa situazione di emergenza”.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle azioni che il gruppo bancario attiva abitualmente a supporto delle comunità colpite da calamità naturali, con l’obiettivo di garantire liquidità immediata e sostenere la ripresa economica dei territori interessati.