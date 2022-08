Più di 100 militari impegnati e diversi mezzi impegnati

In occasione del prossimo lungo weekend di Ferragosto, la capitaneria di porto – guardia costiera di Trapani sarà giornalmente presente sia a terra che in mare, come previsto nell’ambito dell’operazione nazionale Mare Sicuro 2022.

In particolare, i militari, i mezzi navali e terrestri del circondario marittimo di Trapani (che comprende la capitaneria di porto di Trapani, gli uffici circondariali di Marsala e Pantelleria, gli uffici locali marittimi di Castellammare del Golfo, Favignana e Marettimo e la delegazione di Spiaggia di San Vito lo Capo), saranno presenti lungo i litorali di giurisdizione, a terra con pattuglie sugli arenili a tutela della sicurezza della balneazione e per la vigilanza sul demanio marittimo mentre a mare, con l’impiego delle unità navali per la salvaguardia della vita umana e per i collegati controlli di polizia marittima.

Nelle giornate del 13, 14 e 15 agosto opereranno più di cento militari, con impiego quotidiano di sei pattuglie a terra, cinque motovedette (CP 849, CP 770, CP 331, CP 719, CP 2114) e sei battelli pneumatici (GC A88, GC B127, GC B86, GC B36, GC B83 e GC B112), oltre il personale presente H24 presso le sale operative.

Più controlli per la sicurezza della navigazione

Verranno incrementati i controlli per la tutela della sicurezza della navigazione a bordo delle unità che collegano il porto di Trapani con le isole minori, per verificare il rispetto del numero massimo di passeggeri trasportabili nonché l’idoneità e l’adeguatezza delle dotazioni di sicurezza e di salvataggio individuali e collettive.

Divieti e raccomandazioni

Si rammenta a tutti i diportisti che la navigazione e l’ormeggio delle unità da diporto, compresi windsurf e kitesurf, è vietata all’interno della zona riservata alla balneazione.

Inoltre, prima di prendere il mare, è buona norma verificare l’efficienza dell’unità, il livello di carburante, aver effettuato le dovute manutenzioni al motore ed allo scafo, portando al seguito i documenti di bordo e le dotazioni di sicurezza e consultando le condizioni meteo marine e le ordinanze emanate dalla locale Autorità marittima.

Massima attenzione dovrà essere posta nell’avvistamento del segnale (galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri), che indica la presenza di un nuotatore od un subacqueo in immersione, in questi casi occorre rallentare e procedere con prudenza, mantenendosi ad almeno 100 metri di distanza.

Le regole per i bagnanti

Per quanto riguarda i bagnanti, si ricorda di mantenersi all’interno della zona di mare riservata alla balneazione, tenendo inoltre presente che è vietato tuffarsi dalle barriere ed opere portuali in genere, evitando di entrare in acqua quando è issata la bandiera rossa nelle spiagge.

Si raccomanda, inoltre, di non allontanarsi dalla costa con materassini, ciambelle e comunque canotti gonfiabili, soprattutto quando spira vento da terra.

Per qualsiasi tipo di approfondimento sulle ordinanze in vigore, è possibile consultare il sito della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Trapani (www.guardiacostiera.gov.it/trapani), la cui Sala operativa è sempre a disposizione, 24 ore su 24, per tutti gli utenti del mare, per ogni necessità od informazione, contattabile al numero telefonico 0923/5439217 e via radio VHF sul canale 16.

Infine, per segnalare le sole emergenze in mare, si ricorda il numero blu 1530, sempre attivo su tutto il territorio nazionale.