Le serre in cortile

Un ragazzo di 19 anni coltiva Canapa in serra

Scatta l’arresto dei carabinieri a Marsala

66 le piante sequestrate per un peso di circa 1 chilo

I Carabinieri di Marsala (TP), nell’ambito di una serie di controlli antidroga, hanno arrestato M.P., residente a Marsala, 19 anni, con l’accusa di produzione di sostanze stupefacenti. I militari hanno individuato tre serre poste nel cortile di pertinenza dell’abitazione del 19enne.

Tre serre con impianti d’irrigazione e areazione

Per scongiurare la possibilità che all’interno delle serre, quindi al sicuro da occhi indiscreti, si svolgessero delle attività illecite, i militari hanno eseguito una perquisizione che ha riguardato l’interno della casa e le pertinenze della stessa. Nella circostanza, i Carabinieri hanno accertato come le tre serre, complete d’impianto d’irrigazione e sistema di aerazione, fossero state dedicate alla coltivazione di piante di canapa, della qualità Indica e Sativa.

Scatta il fermo

Sono 66 le piante sequestrate per un peso di circa 1 kg, insieme a bilancini di precisione e materiale utile al confezionamento delle dosi. Il giovane è stato arrestato dai Carabinieri e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Marsala, con la prescrizione di permanere in casa dalle 20:00 di sera alle 05:00 del mattino, dall’Autorità Giudiziaria in sede di udienza di convalida.