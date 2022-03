L’accusa per il 49enne del trapanese è di ricettazione

Due anni fa rubò un portafogli, adesso per lui si sono aperte le porte del carcere dopo la condanna. A finire dietro le sbarre un uomo di 49 anni di Marsala, nel trapanese. E’ arrivata la condanna in tribunale e per questo motivo è stato arrestato e trasferito in penitenziario.

La sentenza

Sono stati i carabinieri della stazione di Marsala ad aver eseguito l’ordine di esecuzione nei confronti del 49enne, residente a Marsala. Il provvedimento è stato emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Marsala, a seguito di sentenza di condanna a 2 anni e 4 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio.

Il fatto

In particolare, le indagini dei carabinieri a suo tempo avevano permesso di identificare nel 49enne, già gravato da precedenti in materia di stupefacenti, il presunto responsabile del reato di ricettazione di un portafoglio, commesso a Marsala nel 2020. I gravi indizi di colpevolezza raccolti dai carabinieri hanno sostenuto la tesi dell’accusa fino all’emissione della sentenza di condanna. Al termine delle formalità di rito, i militari dell’arma hanno trasferito il 49enne nella casa circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani.

La ladra dei cellulari e del portafogli

A proposito di furto di portafogli di recente si è registrato un caso a Palermo che ha anche suscitato un certo clamore. Perché l’autrice è una donna che entrava nei negozi e rubava sistematicamente telefoni cellulari e anche altro. L’ultimo colpo appena qualche giorno fa ai danni di un’enoteca che è stato raccontato dal titolare: “La famigerata ‘ladra di cellulari’ ha colpito anche da noi. È accaduto la scorsa settimana. Con una furbizia e velocità senza pari, ha rubato il portafogli di un nostro impiegato dal banco cassa e dieci minuti dopo spendeva, con la carta di credito rinvenuta all’interno, centinaia di euro in transazioni da 25 euro presso alcuni esercizi della città”.