I carabinieri hanno organizzato un controllo capillare

Il centro storico di Marsala, nel trapanese, passato al setaccio palmo a palmo da parte dei carabinieri. Tre denunce per svariati reati e 9 segnalazioni alla prefettura per consumo di droga ad uso personale sono il bilancio dell’attività.

La sinergia

L’attività è stata portata avanti dai carabinieri della compagnia di Marsala con il supporto di personale della compagnia di intervento operativo del 12° reggimento Sicilia. Ad essere stato condotto un servizio di controllo straordinario del territorio nel centro storico cittadino.

Le denunce

Nel corso delle verifiche sono state denunciate in stato di libertà 3 persone, a vario titolo, per i reati di furto, ricettazione, utilizzo fraudolento di carta di credito e inottemperanza alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. In particolare, un 31enne marsalese è stato denunciato in quanto presunto responsabile del furto di un monopattino elettrico custodito all’interno di un esercizio commerciale. Un 26enne straniero è stato sorpreso mentre tentava di prelevare dei contanti da uno sportello automatico, utilizzando una carta provento di furto. Infine un 36enne pregiudicato, e sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, non è stato trovato in casa nell’orario previsto.

Le segnalazioni

Nello stesso contesto operativo, sono state segnalate 9 persone in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti con il relativo sequestro di 6 grammi circa di marijuana, 2 grammi di hashish, 2 di crack, un grammo di eroina e una dose di cocaina.

Controlli “rinforzati” periodici

Questo tipo di controlli “rinforzati” nella zona di Marsala vengono effettuati periodicamente. L’ultima volta appena qualche settimana fa e furono contestati dalle violazioni alle misure anti covid19 a quelle di porto abusivo d’armi, dal parcheggiatore abusivo alla guida senza patente. In 9 sono finiti sotto la lente dei controlli dei carabinieri a Marsala. Il bilancio complessivo parla di 4 denunciati, 3 segnalati e 2 sanzionati. Nello stesso contesto operativo, i carabinieri hanno segnalato tre persone alla prefettura di Trapani in qualità di assuntori non terapeutici di sostanze stupefacenti con il contestuale sequestro di 4 grammi di marijuana.