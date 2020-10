Anche un minorenne

I Carabinieri della Compagnia di Trapani, hanno condotto un servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato alla repressione e contrasto alla criminalità predatoria e alla verifica del rispetto del Codice della Strada. Il servizio ha visto un imponente dispiegamento di uomini e mezzi di tutti i reparti dipendenti e lo svolgimento di perquisizioni personali e veicolari che hanno permesso ai militari di deferire in stato di libertà sei soggetti, tra cui un minore.

Nel dettaglio, S. A., trapanese,26 anni, è stato denunciato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, poiché sono stati rinvenuti nella sua disponibilità 10 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e un bilancino di precisione; B. F., trapanese, 18 anni, è stato deferito per evasione, poiché, nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, si è allontanato dalla propria abitazione senza autorizzazione; F. A., 28 anni e un minorenne, entrambi residenti a Paceco, sono stati denunciati per porto di oggetti atti ad offendere, infatti, sono stati sorpresi rispettivamente con un manganello e un coltello a serramanico di genere vietato, portati fuori dalle proprie abitazioni senza giustificato motivo.

D. M., trapanese, 32 anni, è stato raggiunto dall’accusa di guida in stato di ebbrezza alcolica, poiché, tramite l’accertamento svolto con l’etilometro in dotazione, i militari hanno accertato che lo stesso si trovava alla guida della propria auto in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’ingestione di bevande alcoliche; F. C., trapanese, 44 anni, con precedenti di polizia, invece, al momento del controllo si trovava alla guida di un ciclomotore sprovvisto di patente in condizione di recidiva nel biennio.