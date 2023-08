Ha violato il divieto di avvicinamento

Uomo violento finisce agli arresti domiciliari nel Trapanese, ha tentato ancora una volta di aggredire l’ex moglie. I carabinieri della sezione radiomobile di Mazara del Vallo hanno arrestato un pregiudicato 50enne. Ad essere eseguito un provvedimento emesso dal Gip del tribunale di Marsala, su richiesta della locale Procura.

Altri episodi di maltrattamento già denunciati

L’uomo era sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex moglie. Questo per effetto di pregressi episodi di maltrattamento nei confronti della donna. La vittima, dopo l’ennesimo episodio di violenza, aveva denunciato i soprusi subiti alla locale stazione dei carabinieri. Tuttavia, incurante della misura che gli era stata imposta, si era presentato sotto casa della donna che aveva allertato i carabinieri.

Intervento provvidenziale

In quest’ultima circostanza, la pattuglia dell’arma interveniva tempestivamente dopo la chiamata disperata della donna. I militari riuscivano immediatamente a bloccare l’uomo prima che la situazione potesse degenerare. A seguito dell’intervento, i carabinieri informavano l’autorità giudiziaria che disponeva l’applicazione di una misura più afflittiva per l’uomo. I militari dell’Arma davano esecuzione al provvedimento emesso dai magistrati e rintracciavano il 50enne. All’uomo imposti gli arresti domiciliari da scontare nella sua abitazione.

Altra aggressione nel Catanese

Un altro episodio di violenza si è consumato in queste ore in Sicilia. Il mobile appena comprato dalla compagna non è di suo gradimento e senza tante remore la prende a botte davanti a tutti in un centro commerciale. I clienti si accorgono dell’allarme lanciato dalla donna con un gesto e chiamano i carabinieri della stazione di Librino. Arrestato un 32enne Catanese, con precedenti di polizia, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’episodio, avvenuto in presenza del figlio minorenne della vittima, si è verificato nel locale punto vendita “Ikea” di Catania. Vittima dell’ennesimo caso di violenza familiare è una 48enne di nazionalità polacca. I militari sono intervenuti in seguito alla richiesta d’aiuto, avanzata dalla donna ad una cliente dell’esercizio commerciale.

