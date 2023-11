Scoperti pozzetti con ferri che fuoriescono dal terreno

Pericolo lungo un tratto di costa del Trapanese, la guardia costiera di Mazara del Vallo ha interdetto l’accesso in parte dell’area. Ad essere state individuate delle barre di ferro che pericolosamente fuoriescono dal suolo.

Dove sono state localizzate

L’area pericolosa è stata individuata in località Quarara in territorio di Mazara del Vallo. Precisamente all’altezza del bivio sulle strade provinciali 36 e 66 per Gorghi Tondi, prima del Lido Costanza, nel quartiere “Transinico/Torretta”. Ad essere presenti circa trenta pozzetti in cemento armato semi-interrati, sui quali affiorano ferri tondi nervati. “Nelle more della loro rimozione da parte delle competenti autorità in materia, – si legge nell’ordinanza della guardia costiera locale – ai fini della sicurezza della balneazione, della pubblica incolumità, della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, della tutela dell’ambiente marino e costiero, si prescrive l’adozione di particolari cautele per scongiurare il verificarsi di danni a persone o a cose”.

Le indicazioni

Sulla base delle indicazioni date, i fruitori dell’arenile e dello specchio acqueo prospiciente la strada all’altezza del bivio sulle provinciali 36 e 66, dovranno prestare massima attenzione. Infatti si devono mantenere prudentemente ad almeno 10 metri dal nastro bicolore che è stato predisposto per transennare l’area a rischio. “Dovrà essere adottata ogni utile cautela suggerita dal buon senso al fine di evitare danni a persone o cose” viene specificato nel provvedimento.

Come ci si è accorti del pericolo

Del pericolo ci si è accorti di recente, in seguito ad un accertamento effettuato dalla guardia costiera. E’ seguita quindi un’apposita relazione di servizio, agli atti del comando di Mazara del Vallo, redatta dal personale militare dipendente che ha partecipato al sopralluogo nella zona interessata. L’ordinanza e il transenna mento sono stati una conseguenza facendo leva su vari articoli del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione nella parte marittima;

