Ilenia Ferro non aveva nemmeno compiuto 16 anni quando improvvisamente la sua vita è stata interrotta. Un silenzio assordante ha avvolto le strade di Mazara del Vallo, lì dove la giovanissima era cresciuta. Quindici anni, un sorriso che abbracciava il mondo e una giovinezza che aveva appena iniziato a fiorire. In un attimo, nella notte tra il 3 e il 4 giugno, tutto si è spento. Un incidente e un destino crudele hanno messo un punto su una storia ancora tutta da scrivere.

Domani, giovedì 5 giugno, la cattedrale di Mazara del Vallo accoglierà l’ultimo saluto ad Ilenia. Sarà un momento di preghiera ma anche di promessa: quella di non dimenticare, di pretendere più sicurezza, più attenzione, più amore per la vita dei nostri ragazzi.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, una Ford Fiesta, con alla guida un giovane, si sarebbe scontrata con uno scooter sul quale viaggiavano due minorenni. La giovane Ilenia Ferro, nata nel 2009 e residente a Mazara, si trovava sul sellino posteriore. L’impatto è stato violento: la ragazza è stata sbalzata a terra, perdendo conoscenza prima dell’arrivo dei soccorsi. Nonostante il tempestivo intervento delle ambulanze del 118, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso sul posto.

Il ragazzo alla guida dello scooter, G.P., anche lui minorenne, è rimasto ferito riportando una frattura a una gamba. È stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Il cordoglio

L’intera comunità cittadina è profondamente sconvolta dalla tragedia. Il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, ha voluto esprimere pubblicamente il suo dolore: “è una ferita profonda per la nostra comunità. La perdita di una giovane ragazza, che aveva tutta la vita davanti, ci lascia senza parole. A nome mio e dell’intera città, esprimo vicinanza e affetto alla famiglia colpita da questo terribile lutto. Porgiamo anche un pensiero al ragazzo rimasto ferito, con l’augurio che possa rimettersi presto”. Il primo cittadino ha voluto inoltre rivolgere un appello a tutta la città affinché si rifletta sulla sicurezza stradale.

Sono diversi i commenti dei concittadini che chiedono maggiore sicurezza all’amministrazione comunale: “Prima o poi doveva succedere….via Santa Gemma, via Montevideo, e Via Castelvetrano ormai da tanto tempo sono diventate pericolosissime soprattutto nelle ore notturne, macchine , motorini e macchinine che sfrecciano senza alcuna cura di chi altri in quel momento possa trovarsi in zona. Bisogna che qualcuno intervenga prima che qualche altra giovane vita venga spezzata” scrive un utente.

Poi ancora: “La via Castelvetrano è una pista in cui troppe auto marciano a velocità incontrollate e incontrollabili. Occorrono urgentemente dossi e dissuadori per limitare la velocità. Si rischia la vita solo per attraversare la strada… e nessuno guida senza usare il cellulare”, scrive un’altra concittadina.