a Valderice

A Valderice i carabinieri arrestano un ragazzo armato con una mazza di ferro

Distrugge vetrina di pizzeria e minaccia i carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Valderice hanno arrestato A.A., 23 anni, per danneggiamento aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, al 112 era pervenuta la segnalazione di una persona in escandescenza nei pressi di una pizzeria di Valderice.

Distrugge vetrina di una pizzeria

La pattuglia dell’Arma, in pochissimo tempo, ha raggiunto il luogo dell’intervento. Su posto il 23enne, in evidente stato di agitazione e roteando una mazza di ferro, stava minacciando un coetaneo e aveva mandato in frantumi la vetrina della pizzeria. Il giovane, nonostante la presenza dei Carabinieri ha iniziato a minacciarli. Non senza grandi difficoltà, il personale dell’Arma è riuscito a rendere inoffensivo il 23enne disarmandolo e ammanettandolo.

Un Carabiniere ferito

Durante il fermo uno dei militari ha riportato delle lesioni per cui ha dovuto far ricorso alle cure del locale Pronto Soccorso. L’arrestato, che comunque è rimasto illeso, in sede di udienza di convalida è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per due volte a settimana.