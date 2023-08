Ennesimo caso di maltrattamenti in famiglia

Completamente ubriaco aggredisce e minaccia la moglie. La vittima però non sta in silenzio e racconta tutto al comandante della stazione dei carabinieri di Trapani che mette in moto con estrema celerità le indagini, trattandosi di violenza di genere. Finisce che i carabinieri della stazione di Trapani hanno danno esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. A stabilirlo il Gip di Trapani su richiesta della locale Procura, nei confronti di un 67enne di Trapani.

Alcol e violenza

Si arriva a questo provvedimento in seguito alle risultanze investigative dei carabinieri, pienamente condivise dall’autorità giudiziaria. Indagini avviate in seguito alla denuncia presentata dalla coniuge convivente. La donna si era infatti rivolta al comandante della locale stazione raccontando di essere vittima di episodi di maltrattamento. Asserì di aver subito anche aggressioni fisiche e minacce che il marito avrebbe commesso anche per via dell’assunzione di alcolici.

Il “codice rosso”

Magistrati e carabinieri hanno subito applicato il “Codice rosso”. In tempi velocissimi hanno svolto tutti gli accertamenti necessari che hanno portato all’emissione della misura cautelare. All’uomo, immediatamente rintracciato dai militari dell’Arma, su disposizione del giudice applicato anche un braccialetto anti stalking.

La condanna a oltre 6 anni

Sempre nell’ambito delle violenze, nel Trapanese nel giugno scorso è arrivata la condanna definitiva per un uomo di Calatafimi per violenza sessuale, lesioni e maltrattamenti. Si tratta di un 48enne, di nazionalità rumena, che era rimasto ai domiciliari sino ad oggi. In seguito alla condanna divenuta esecutiva deve scontare 6 anni e 5 mesi. L’uomo venne arrestato nel 2021 dal nucleo radiomobile della compagnia carabinieri di Trapani nel 2021. Le accuse erano le stesse che poi lo hanno portato alla condanna. Nel corso delle varie fasi processuali in tribunale le accuse hanno retto davanti ai giudici. Il 48enne trasferito nel carcere “Pietro Cerulli” di Trapani.

Like this: Like Loading...