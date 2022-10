Via all'iter per l'adozione

Francesco, il neonato trovato dentro un sacchetto di plastica nelle campagne di Paceco (TP) da un Carabiniere

il 4 ottobre scorso, pesa 3 chili ed è lungo 20 centimetri. Ora il piccolino attende qualcuno che possa amarlo e coccolarlo, una famiglia.

Il piccolo in cerca di una famiglia

Ora il piccolo Francesco Alberto, così è stato chiamato il piccolo in onore del Carabiniere che lo ha ritrovato, dovrebbe essere affidato a una famiglia. Il tribunale dei Minori di Palermo si occupa del caso e a breve attiverà tutte le procedure per l’affidamento a scopo di adozione. Il piccolo sta bene ed è nel reparto di Neonatologia dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, diretto dalla dottoressa Simona La Placa. Le sue condizioni di salute sono molto buone e beve latte dal biberon.

In reparto fino all’adozione

I controlli del sangue non hanno riscontrato nulla di preoccupante per il piccolo sottoposto a screening generale. Intanto resterà sotto osservazione in attesa che il tribunale dei minori psi pronunci sull’adozione. “Adesso – dice Simona La Placa, direttore di Neonatologia all’ospedale S. Antonio Abate di Trapani. – quello che a noi preme sottolineare è che è possibile partorire in assoluto anonimato in ospedale senza nessun rischio e assecondando il diritto della donna di non riconoscere il figlio e al tempo stesso di garantire la sicurezza del parto e del nascituro”.

Continuano le indagini

Intanto le indagini dei carabinieri continuano per risalire alla persona che ha abbandonato il piccolo all’interno di un sacchetto in plastica in una zona di campagna di Paceco. Sotto analisi da parte dei militari ci sono alcune immagini di videosorveglianza poste nelle vicinanze.

L’emozione del militare

“Sono ancora molto emozionato”, dice il carabiniere che, da anni, lavora al Nucleo operativo Radiomobile di Trapani raccontando la giornata di ieri. Insieme al collega, l’appuntato Tumbarello si è occupato delle prime fasi dell’intervento scortando il piccolo all’ospedale. “Sta bene- spiega raccontando che il bimbo sarebbe nato circa 9 ore dopo il ritrovamento-, pesa 3 chili ed è lungo 50 centimetri. E’ bellissimo ed è forte, spero da grande faccia il carabiniere”.