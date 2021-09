La scoperta in località Gadir Pantelleria

I carabinieri forestali del parco nazionale Aspromonte di Reggio Calabria, in servizio provvisorio sull’isola di Pantelleria, reparto specializzato in reati ambientali, hanno denunciato per il reato gestione illecita di rifiuti un residente isolano, gestore di un noleggio di imbarcazioni.

In località Gadir un deposito di spazzatura

Durante un servizio di perlustrazione i carabinieri notavano, in località Gadir, la presenza di un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non, composto da pneumatici, batterie, motori marini fuori uso, barche dismesse e attrezzatura nautica. Posta l’intera area sotto sequestro, i militari dell’arma in poco tempo sono risaliti al responsabile dell’illecito che è stato denunciato all’autorità giudiziaria.