I blitz dei Nas con i colleghi della stazione

Multe e segnalazioni per un ristorante e un’azienda agricola per varie irregolarità a Pantelleria, nel Trapanese. Ad essere state riscontrate carenze igieniche e anche la mancata tracciabilità di alcuni prodotti alimentari. In totale 4 mila euro di sanzioni e quasi 50 chili di alimenti sequestrati. L’intervento dei carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Palermo, con il supporto dei militari della stazione di Pantelleria. Insieme hanno eseguito controlli in alcune attività commerciali dell’isola.

Nell’azienda agricola

In particolare sono state elevate sanzioni amministrative nei confronti di un’azienda agricola. Secondo quanto accertato avrebbe immesso in commercio conserve di vegetali e frutta senza che fosse stata attuata correttamente la tracciabilità dei prodotti. Operazione necessaria a garanzia della filiera alimentare. Gli alimenti, per complessivi 14 chili all’incirca, sono stati sottoposti a sequestrato. Al legale rappresentante elevata una sanzione amministrativa di 1.500 euro.

Il ristorante sporco

Altra ispezione ha riguardato un ristorante, dove sono stati sottoposti a sequestro circa 30 chili di prodotti ittici non tracciati. Ma nel contempo sono state riscontrate gravi carenze igieniche. In questa circostanza elevata una sanzione amministrativa di 2.500 euro e l’attività è stata segnalata all’autorità sanitaria ed amministrativa per i provvedimenti del caso.

Il bilancio estivo

Appena ieri i Nas di Palermo avevano tracciato il bilancio estivo delle ispezioni effettuate tra le province di Palermo, Trapani ed Agrigento. Contestati 35 violazioni penali e 89 amministrative per scarsa igiene e prodotti scaduti in ristoranti e negozi. Elevate sanzioni amministrative per complessivi 165 mila euro circa nonché segnalate, per le valutazioni di competenza, 103 persone alle autorità amministrative e sanitarie e 37 all’autorità giudiziaria. I militari hanno ispezionato numerose attività di commercio fisso e ambulante, stabilimenti balneari, strutture ricettive, parchi acquatici, agriturismo.

Ed ancora in aziende agricole, esercizi di ristorazione, gelaterie, punti di ristoro stradali, traghetti, nonché numerose comunità alloggio per anziani. I controlli sono stati eseguiti anche nelle isole di Ustica, Favignana, Pantelleria, Lampedusa e Linosa. Qui i carabinieri hanno sequestrato prodotti alimentari per circa 2 mila chilogrammi, di cui 1.046 di prodotti ittici nonché vino per circa 617 mila litri, per un valore complessivo di circa 313.500 euro. Hanno anche proceduto all’esecuzione di provvedimenti di interdizione delle attività in 20 strutture.

Like this: Like Loading...