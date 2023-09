Bilancio dell'estate nelle province di Palermo, Trapani e Agrigento

Trentacinque violazioni penali e 89 amministrative per scarsa igiene e prodotti scaduti in ristoranti e negozi. Elevate sanzioni amministrative per complessivi 165 mila euro circa nonché segnalate, per le valutazioni di competenza, 103 persone alle autorità amministrative e sanitarie e 37 all’autorità giudiziaria. E’ il bilancio dei controlli dei carabinieri del Nas di Palermo nel corso di questa estate nelle province oltre che del capoluogo siciliano anche di Trapani e Agrigento.

Ispezioni in attività anche ambulanti

I militari hanno ispezionato numerose attività di commercio fisso e ambulante, stabilimenti balneari, strutture ricettive, parchi acquatici, agriturismo. Ed ancora in aziende agricole, esercizi di ristorazione, gelaterie, punti di ristoro stradali, traghetti, nonché numerose comunità alloggio per anziani. I controlli sono stati eseguiti anche nelle isole di Ustica, Favignana, Pantelleria, Lampedusa e Linosa. Qui i carabinieri hanno sequestrato prodotti alimentari per circa 2 mila chilogrammi, di cui 1.046 di prodotti ittici nonché vino per circa 617 mila litri, per un valore complessivo di circa 313.500 euro. Hanno anche proceduto all’esecuzione di provvedimenti di interdizione delle attività in 20 strutture.

Carenze igieniche diffuse in diverse attività

Fra le infrazioni riscontrate nel settore alimentare e sanitario ci sono le carenze igieniche dei locali. Anche l’assenza o il mancato aggiornamento della registrazione sanitaria e la mancata predisposizione delle procedure di autocontrollo. Tra le infrazioni più ricorrenti figura inoltre l’omessa indicazione sui prodotti preparati e di tracciabilità sulla loro provenienza, nonché la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo alimentare. In relazione poi alla sicurezza dei luoghi lavoro, carenze nella predisposizione di adeguate misure antincendio.

Gli ultimi controlli nell’Agrigentino

Nei giorni scorsi altri blitz si erano concentrati nell’Agrigentino. Alimenti mal conservati e procedure non regolari per le loro conservazioni, ad essere scattate multe per gelaterie e ristoranti. Tre le contestazioni in altrettanti esercizi commerciali fatte dalla polizia. Al loro fianco ispettori dell’Asp di Agrigento. In particolare ad essere portati avanti due accessi ispettivi finalizzati alla verifica degli aspetti igienico-sanitari e dei titoli di polizia. In una terza ispezione è scattata addirittura la chiusura per alcune gravi non conformità.

