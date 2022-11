Il ministro Calderoli ha incontrato il sindaco di Pantelleria

Anche il tema della marginalità delle piccole isole siciliane è stato al centro di un vertice al ministero degli Affari regionali e delle autonomie. Il sindaco di Pantelleria Vittorio Campo si è recato personalmente a Roma per partecipare ed ha avuto un confronto diretto con il ministro della Lega Roberto Calderoli. Un faccia a faccia in cui si è parlato delle difficoltà dei collegamenti, della crisi economica, della marginalità di questi territori che sono oggettivamente più svantaggiati rispetto ad altri territori. Il ministro di è detto disponibile ad affrontare i problemi garantendo il suo impegno.

I problemi messi sul piatto

“Questa mattina ho avuto un incontro presso il mio ministero con il sindaco di Pantelleria, Vincenzo Vittorio Campo, e con il suo assessore Leonardo Ferreri – ha detto Calderoli -. Nel corso dell’incontro sono state affrontate le principali problematiche delle piccole isole, da quelle generali dovute alla marginalità geografica e all’essere territorio di confine fino a quelle contingenti legate al caro energia e al caro carburante, rincari che determinano un differenziale di costo più gravoso rispetto agli enti locali della terra ferma”.

L’emendamento al “Dl Aiuti bis”

“Ho ricordato agli amministratori di Pantelleria – ha aggiunto il ministro – che il gruppo della Lega al Senato ha anche promosso un emendamento nel ‘Dl Aiuti bis’ per la costituzione della Zona Franca Doganale nei territori dei Comuni di Lampedusa e Linosa e di Pantelleria. Nell’esercizio delle mie deleghe come ministro per gli Affari regionali e l’Autonomia mi sono impegnato a riprendere in mano questo dossier per cercare di dare risposte concrete a partire dai prossimi provvedimenti finanziari”.

I collegamenti primo nodo

Proprio in questi giorni anche il mondo dell’associazionismo siciliano si mobilità in blocco per chiedere con forza la tutela dei collegamenti marittimi a servizio delle isole minori della Sicilia. Sono 32 le associazioni hanno sottoscritto una nota trasmessa al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Salvini, al presidente della Regione Siciliana Schifani, ai rispettivi Dipartimenti e ai sindaci delle isole minori siciliane, per denunciare le gravi carenze a carico del sistema dei collegamenti che interessano le 14 isole siciliane. In primis si pone l’accento sull’esigenza di ripristinare le tratte, le corse e le tariffe dei servizi essenziali gestiti con convenzione statale da Sns, più volte denunciata sin dallo scorso anno e i cui effetti sono emersi in modo disastroso già a partire dal 1° ottobre.