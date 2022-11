A Pantelleria arrestato un incauto 21enne

Nel parabrezza dell’auto con un cartello in cui faceva un chiaro riferimento alla presunta attività di spacciatore. In bella evidenza era riportata la frase “Tutto Fumo e niente arrEsto”. Forse una sorta di richiamo per chi era in cerca di qualche dose di droga. Una circostanza fin troppo evidente che ha portato i carabinieri a perquisire l’auto e il suo conducente. Ed effettivamente sono saltate fuori diverse dosi di stupefacente. Un fin troppo incauto atteggiamento quello di un 21enne di Pantelleria, nel Trapanese, che praticamente è stato preso con le mani nel sacco. In casa poi aveva il resto: ancora altre dosi e persino delle piante di marijuana.

Aveva anche dei precedenti

Sono stati i carabinieri della locale stazione di Pantelleria ad aver arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un giovane residente in paese con precedenti specifici per droga. Durante un ordinario servizio serale di controllo del territorio i militari dell’isola sottoponevano a controllo il 21enne che viaggiava a bordo della propria autovettura. Sul cruscotto, e ben in vista, esponeva un cartello con la scritta “Tutto Fumo e niente arrEsto”. Essendo un soggetto conosciuto alle forze dell’ordine i carabinieri decidevano di procedere alla perquisizione personale e dell’auto a conclusione della quale si trovavano circa 60 grammi di marijuana e alcune sigarette artigianali.

La perquisizione anche nell’abitazione

Estesa la perquisizione anche nella sua abitazione si rintracciavano ulteriori 70 grammi di marijuana suddivise in confezioni, 80 grammi di hashish suddiviso in dosi, 6 piante di canapa indica dell’altezza di circa 15 centimetri e quasi 3 mila euro in contanti in banconote di piccolo taglio. Soldi che si presume fossero il l’incasso della sua illecita attività di spaccio. Trovati anche bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Per questo motivo scattava l’arresto del 21enne ed il sequestro dello stupefacente e dei contanti. Sottoposto a udienza di convalida, il Gip ha applicato per lui la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tutti i giorni della settimana.