Annullato il concerto di Fabio Concato

Pantelleria si lecca ancora le ferite dopo la terribile tromba d’aria di ieri pomeriggio che ha causato 2 morti, 9 feriti gravi e danni materiali ingenti che ancora sono da quantificare. La comunità questa mattina si è risvegliata con il sostegno garantito dallo Stato: il ministro degli Esteri Luigi Di Maio si è subito messo in contatto con il primo cittadino, intanto dal Comune viene proclamato il lutto cittadino e salta l’atteso concerto di oggi del noto cantautore Fabio Concato.

La telefonata di Di Maio

Il sindaco Vincenzo Campo è stato contattato telefonicamente dal ministro Di Maio il quale ha garantito immediati sostegni. “Difficile accettare una cosa del genere – commenta il primo cittadino -. Il dolore è lacerante perché ognuno di noi poteva essere lì in quel drammatico momento. Stiamo vicini più possibile alle famiglie colpite da questo grave lutto. Credo che siano stati momenti tra i più tristi che io possa ricordarmi. Vicinanza a chi ha rischiato la vita e sta curando le ferite fisiche e psicologiche. Grazie di vero cuore a tutti i soccorritori che senza lesinare impegno erano lì a tirare su i cocci di una giornata terribile”.

Proclamato il lutto cittadino

Da oggi il Comune ha proclamato il lutto cittadino. Dal municipio e da tutti gli uffici comunali svettano le bandiere a mezz’asta. Nei giorni del funerale per le vittime, che dovrà ancora essere fissato, si invitano gli esercizi commerciali ad abbassare le saracinesche durante le celebrazioni funebri. Il concerto di Fabio Concato, previsto per questa sera, è stato annullato e si recupererà in altra data.

Gli aiuti

Nel cuore della notte una equipaggio dell’82° centro Csar di Trapani è intervenuto per trasportare una squadra di vigili del fuoco a Pantelleria per poter soccorrere la popolazione. L’equipaggio, con elicottero HH-139B, ha ricevuto, a seguito della richiesta della prefettura di Trapani, l’ordine di missione dalla sala operativa del rescue coordination center del comando operazioni aerospaziali di Poggio Renatico e in 30 minuti ha elitrasportato una squadra di 6 vigili del fuoco a Pantelleria, per contribuire a soccorrere la popolazione dell’Isola. La squadra dei pompieri era composta da 3 unità del nucleo speleo-alpino-fluviale, 2 del progetto Usar e uno specializzato nella ricerca di persone scomparse. L’82° centro è uno dei reparti del 15° stormo dell’aeronautica militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche marginali. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° stormo hanno salvato più di 7.500 persone in pericolo di vita. Dal 2018 il reparto ha acquisito la capacità Aia, antincendio boschivo, contribuendo alla prevenzione e la lotta agli incendi in Sicilia.