Già primi pesanti ritardi in alcuni collegamenti

Ancora rimborsi ai viaggiatori siciliani vittime di ritardi dei voli aerei. Inizia male il nuovo anno per i passeggeri dei voli Pantelleria Trapani e Trapani Pantelleria. Nella giornata di ieri, martedì 2 gennaio, i due velivoli hanno riportato dei ritardi consistenti da parte della compagnia aerea Dat. I viaggiatori, secondo quanto analizzato da ItaliaRimborso, potrebbero richiedere la compensazione pecuniaria di 250 euro, prevista dal regolamento europeo 261/2004.

Cosa è successo

Nella fattispecie, il volo Pantelleria Trapani DX1832 doveva partire alle 7 ed i passeggeri sono atterrati solamente alle 12:53. Un pesante ritardo che ha comportato anche disagi con altrettanto successivo ritardo del volo Trapani Pantelleria DX1831. In questo caso la partenza prevista alle 8:10 ed i viaggiatori sono atterrati alle 13:55.

La possibile richiesta senza spese

ItaliaRimborso è una società che da assistenza per queste specifiche problematiche. Potrà quindi procedere con la richiesta di compensazione, senza alcuna spesa, i passeggeri dei voli in ritardo Dat Pantelleria Trapani e ritorno. Lo potranno fare attraverso la compilazione del form online presente nell’homepage del sito web italiarimborso.it.

Le stime

Ammontano a 9 milioni di euro le possibili richieste di risarcimenti per ritardi o cancellazioni di voli aerei. Questa la somma richiedibile da parte dei viaggiatori alle compagnie per via dei disservizi aerei previsti, calcolata per il periodo delle festività natalizie. E’ la stima raccolta dalla claim company ItaliaRimborso che, giornalmente, riceve reclami da parte di passeggeri. Passeggeri spesso senza assistenza in aeroporto, o a causa di un volo cancellato o di un volo in ritardo. Un trend certamente in crescita nell’ultimo periodo e destinato ad aumentare proprio in questo periodo, con l’incremento del flusso dei passeggeri in volo.

A dicembre i primi problemi

Basti pensare che nei primi 14 giorni di dicembre i disagi aerei sono equivalenti all’intero mese di novembre. Ciò è dovuto ad un aumento consistente dei voli operati da parte delle compagnie aeree in vista delle imminenti festività.

Like this: Like Loading...