Sui bus Amat si potrà viaggiare con 50 centesimi, sconti sui biglietti elettronici per le festività natalizie

Pietro Minardi di

06/12/2023

Viaggiare sui bus Amat con soli 50 centesimi. E’ questo il succo di una delle iniziative collaterali nell’ambito delle celebrazioni di Natale e Capodanno a Palermo. Proposta annunciata dal sindaco Roberto Lagalla durante la conferenza stampa con la quale è stato illustrato il calendario di eventi per le festività natalizie.

I dettagli dell’iniziativa

Risultato frutto di una interlocuzione fra l’Amministrazione Comunale e i vertici dell’azienda Amat. L’iniziativa partirà nel giorno dell’Immacolata (8 dicembre) e sarà in vigore per trenta giorni, ovvero fino all’8 gennaio. La validità riguarderà soltanto l’emissione dei biglietti elettronici. Un modo di incentare l’innovazione tecnologica nel rapporto fra azienda e clientela. Una proposta che, dichiara ai nostri microfoni il presidente di Amat Giuseppe Mistretta, punta ad incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici nel periodo in questione. “E’ un’iniziativa che abbiamo voluto avviare per contribuire al decogestionamento del traffico, incentivando il ricorso e l’utilizzo ad un importante strumento come il biglietto elettronico“.

Il calendario di eventi per Natale e Capodanno

A presentare l’elenco degli eventi natalizi sono stati il sindaco Roberto Lagalla, l’assessore alla Cultura Giampiero Cannella e il Capo Area Domenico Verona. Tanti gli eventi in calendario, distribuiti fra il centro e le periferie. Su quest’ultime, si chiuderà oggi il bando da 240.000 euro per l’organizzazione di eventi destinati alle associazioni del terzo settore. Fra le principali novità ci sarà la creazione del presepe natalizio, che sarà realizzato in piazza Marina fra Palazzo Galetti e Palazzo Steri. Il tutto sarà posizionato sul carro di Santa Rosalia. Tornerà anche la musica in filodiffusione in via Libertà. Note natalizie che risuoneranno anche all’interno dei tram. Manifestazioni alle quali non mancherà il contributo delle società Partecipate. Oltre all’albero donato da AMG infatti, oggi rappresentata dal presidente Francesco Scoma, Sispi ha provveduto a realizzare il sito sul quale si potrà consultare giornalmente la lista degli eventi previsti.