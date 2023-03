Un uomo è morto, schiacciato dal mezzo che stava guidando

Partanna saluta per l’ultima volta Giuseppe Armato Barone, l’uomo di 82 anni vittima della tragedia avvenuta nelle sue campagne a causa dal ribaltamento del trattore. La chiesa di Santa Lucia, dove si sono tenute le esequie, gremita da parenti, amici e conoscenti. L’anziano è morto lavorando la terra. Fare l’agricoltore per lui non era un lavoro ma una grande passione.

La ricostruzione dei fatti

Stando alla ricostruzione dei fatti da parte dei carabinieri l’uomo stava guidando il trattore nella campagna di proprietà, in contrada Cassaro. Ad un certo punto il mezzo si sarebbe ribaltato, a causa di un avvallamento del terreno o forse di una distrazione dell’anziano. Fatto sta che l’82enne all’improvviso si è ritrovato sbalzato dal mezzo ed è finito schiacciato sotto la fresa. Immediati sono scattati i soccorsi ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Un tragica fatalità

Il caso è stato chiuso come incidente, una tragedia dovuta al ribaltamento del trattore. Il corpo è stato infatti restituito ai familiari per le esequie. Giuseppe Armato Barone da tantissime anni lavorava la terra. Ne aveva fatto un mestiere ed anche adesso che era in pensione continuava a dilettarsi tra le campagne di sua proprietà.

A novembre altro incidente a Marsala

Nel novembre scorso un altro tragico incidente si verificò sempre nelle campagne del Trapanese. Un incidente mortale sul lavoro avvenne a Marsala. Un uomo morto schiacciato dal suo trattore. L’incidente avvenuto in contrada Samperi, nella zona Santo Padre delle Perriere, a circa dieci chilometri a sud dal centro cittadino. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per far luce sulla dinamica dell’incidente.

Paura nel Palermitano

Tanta paura invece nel Palermitano, sempre nel novembre scorso. In quel caso la tragedia fu sfiorata. Si incendiò un trattore nelle campagne di Mezzojuso. Un agricoltore stava arando un appezzamento di terreno quando il mezzo è andato in fiamme. Intervennero i vigili del fuoco per evitare che il rogo potesse propagarsi e innescare un incendio nella coltivazione. Per l’operaio tanta paura, ma riuscì a mettersi in salvo. Non ci sono stati feriti.

