Condannata in via definitiva una 43enne

Violenze sessuali sui figli, la mamma sapeva tutto ma non ha mai denunciato. Per questo motivo una donna del Trapanese finisce in carcere. Condannata in via definitiva per violenza sessuale su minore. A compiere questi abusi era il padre che aveva costretto i figli a subire abusi. Degli orrori che accadevano in quella casa sapeva tutto la donna che ha continuato a tacere.

L’ordine di carcerazione

I carabinieri della stazione di Petrosino hanno arrestato una donna di 43 anni per il reato di violenza sessuale su minore. Si da in questo modo seguito ad un ordine per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Marsala. La donna deve scontare una pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione perché ritenuta colpevole di non aver fatto nulla per impedire le violenze contro i figli minori.

Nel 2020 arrestato il marito

Nel 2020, infatti, il marito era stato arrestato perché avrebbe costretto i figli a guardare materiale pornografico al fine di indurli a subire o a compiere atti sessuali. La 43enne, pur essendo a conoscenza delle azioni del marito, non aveva fatto nulla per impedire questi abusi. Secondo quanto emerso dalle indagini non avrebbe mai denunciato quanto accadeva nelle mura domestiche.

Le conclusioni processuali

Secondo il giudice, entrambi abusando dell’autorità genitoriale, avrebbero costretto i piccoli a subire violenze dietro minaccia di non farli più giocare. Al termine delle formalità di rito, la donna rinchiusa nel carcere Pagliarelli di Palermo.

Altra condanna nel Palermitano

Nei mesi scorsi altra vicenda torbida che è arrivata all’epilopgo. E’ divenuta definitiva la condanna nei confronti di un uomo di 66 anni di Partinico per abusi sessuali sulla nipotina di appena 7 anni. La Cassazione ha respinto il ricorso che era stato presentato dall’imputato in seguito alla condanna avuta in appello. Vengono quindi confermati i 9 anni di carcere per il presunto orco. Per lui si sono aperte le porte carcere Pagliarelli di Palermo. L’uomo venne arrestato nel 2020 dopo essere emersa la circostanza che la piccola veniva filmata nuda mentre lui la accarezzava.

