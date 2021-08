ai domiciliari

Arrestato a Trapani un uomo con l’accusa di coltivazione di droga

Si tratta di un uomo di 51 anni fermato dai carabinieri

la droga sequestrata, l’uomo va ai domiciliari

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno tratto in arresto, per il reato di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti, P.P. trapanese, 51 anni.

Il sospetto dei militari

I militari, nel transitare nei pressi della via Salemi, hanno notato alcune piante a foglia larga somiglianti a piante di marijuana. Il sospetto degli uomini dell’Arma si rivelava fondato in quanto hanno trovato 10 piante di marijuana della lunghezza variabile, 2 piante di marijuana parzialmente essiccata; con a protezione 2 pitbull che non permettevano l’avvicinamento.

Scatta il sequestro

E’ scattata cosi la perquisizione domiciliare per il proprietario dell’abitazione trovato in possesso di ulteriori 64 grammi di marijuana custodita all’interno di barattoli in vetro oltre a 0,40 grammi di marijuana rinvenuta all’interno dell’autovettura e 3 bilancini di precisione. Tutto è stato sequestrato e l’uomo è stato posto ai domiciliari.