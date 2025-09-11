La pioggia ha invaso garage e pianterreni di alcuni palazzi

Notte da incubo per le strade di Alcamo Marina, provincia di Trapani: un fiume in piena attraversa le strade cittadine seminando il panico. Nella notte del 10 settembre, un nubifragio ha colpito la Sicilia, in particolare le zone del trapanese. Le immagini mostrano la ferocia dell’acqua che porta via auto e qualsiasi oggetto incontra lungo la via. Secondo i dati pluviometrici, nella notte sono caduti circa 35 millimetri di pioggia in poco tempo, trasformando i vicoli in torrenti.

Strade allagate ad Alcamo

Le zone maggiormente colpite dall’acqua risultano lungo la via Discesa al Santuario, via Mazzini e via Vittorio Veneto. La pioggia avrebbe colpito l’intero centro, abitato allagando diversi garage e pianterreni di alcuni palazzi.

“Le macchine se ne sono andate, fino a pochi minuti fa c’era un’auto parcheggiata qui e trascinata via dalla furia dell’acqua” commenta un cittadino mentre riprende la scena. Dal video risulta esserci un residente aggrappato al lato della strada in mezzo alla furia dell’acqua. “Abbiamo chiamato i soccorsi per questo signore che si trova in difficoltà”.

Alcuni abitanti hanno segnalato come, nonostante la Protezione civile avesse segnalato l’allerta meteo, numerosi veicoli siano stati lasciati nelle zone a rischio. Non è la prima volta che la cittadina trapanese abbia dovuto affrontare la furia dell’acqua data dal maltempo.

L’alluvione del 2021

Sono passati quasi quattro anni dall’alluvione del 24 ottobre 2021, ma ad Alcamo Marina i segni di quella notte di paura sono ancora ben visibili. Uno dei punti più critici resta il torrente Canalotto, in viale dei Fiori. L’alta densità delle abitazioni abusive nella zona, poste in aree a rischio idrogeologico, continua a far rimanere col fiato sospeso i residenti. Oggi, a distanza di anni, quelle ferite sono rimaste ancora aperte, in attesa di risposte concrete per la sicurezza ed incolumità del territorio.