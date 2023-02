I giudici del Cga presieduti da Rosanna De Nictolis hanno sbloccato un appalto da 12 milioni di euro delle reti ferroviarie finanziato con fondi del Pnrr. Si tratta della gara i sottovia di Trapani nell’ambito dei lavori di ripristino della Palermo-Trapani, via Milo e la soppressione di tre passaggi a livello.

Appalto è incluso nel progetto Palermo-Trapani via Milo

L’appalto è incluso nel progetto di ripristino della linea ferroviaria Palermo – Trapani via Milo, e permetterà la realizzazione di un nuovo sottovia stradale all’interno del Comune di Trapani, per collegare via Virgilio con via Marsala. Contro l’assegnazione dei lavori alla Cosedil spa si era opposta l’impresa Ricciardello Costruzioni. La prima aveva ottenuto 100 punti la seconda 80,58.

Quest’ultima contestava il risultato e chiedeva l’esclusione dell’impresa uscita vincitrice dal seggio di gare. Reti Ferroviarie Italiane si è costituita in giudizio con l’avvocato Massimiliano Mangano. I giudici hanno accolto in parte il ricorso incidentale presentato da Rfi e confermato la legittimità della gara e l’assegnazione.

Potranno iniziare i lavori dell’opera inclusa nel Pnrr

Potranno così iniziare i lavori dell’opera, inclusa nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e con gestione commissariale ai sensi si inserisce nel più ampio progetto di RFI per l’intero comprensorio di Trapani, ed è complementare all’elettrificazione della linea Palermo – Trapani via Milo.

A febbraio dello scorso anno Rete Ferroviaria Italiana consegnò all’impresa l’appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la linea ferroviaria Palermo – Trapani via Milo per il ripristino del collegamento diretto fra Palermo e Trapani, interrotto dal 2013 per una serie di movimenti franosi lungo la linea. Un’occasione anche per il rilancio turistico del territorio, grazie all’interconnessione più rapida con gli aeroporti dei due capoluoghi: “Falcone e Borsellino” e “Vincenzo Florio”. I lavori consegnati alla “RTI – Ricciardello Costruzioni Spa (Mandataria) – SE.GE.CO. srl” ed al “RTP – CODING srl (Mandataria) – GP Ingegneria S.r.l. – Edoardo Celletti. Il tratto di linea oggetto dell’appalto è lungo 47 km e attraversa i Comuni di Trapani, Paceco, Erice, Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo e Calatafimi/Segesta.