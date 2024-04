Il prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ha incontrato i sindaci dei comuni della provincia titolari di interventi Pnrr, per un punto di situazione su progetti e finalità della costituenda cabina di regia, volta a supportare gli enti locali nell’attuazione del suddetto Piano. Una volta istituita, la stessa si riunirà periodicamente per favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e rafforzare le attività a supporto degli enti locali interessati.

La riunione

In attesa delle linee guida della Struttura di missione presso la presidenza del Consiglio dei ministri, che definiranno nel dettaglio i piani di azione e di intervento, l’incontro si è rivelato utile per un aggiornamento dei progetti finanziati in ambito provinciale, nonché per la condivisione delle criticità legate al monitoraggio e alla rendicontazione sul sistema ReGis. Alla riunione erano presenti i rappresentanti della Regione, del Libero Consorzio della provincia e il direttore della Ragioneria Territoriale di Trapani.

Cos’è il Pnrr

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, o Pnrr (in inglese National Recovery and Resilience Plan, abbreviato in Recovery Plan) è il piano approvato nel 2021 dall’Italia per rilanciarne l’economia dopo la pandemia di Covid-19, al fine di permettere lo sviluppo verde e digitale del Paese. Il Pnrr fa parte del programma dell’Unione europea noto come Next Generation EU, un fondo da 750 miliardi di euro per la ripresa europea (appunto chiamato “fondo per la ripresa” o recovery fund). All’Italia sono stati assegnati 191,5 miliardi di cui 70 miliardi (il 36,5%) in sovvenzioni a fondo perduto e 121 miliardi (il 63,5%) in prestiti.

Il termine ripresa vuole indicare l’impatto economico e finanziario che intende determinare l’attuazione di questo piano, che si propone di ricostruire un tessuto economico e sociale coniugando e incentivando le opportunità connesse alla transizione ecologica e digitale così da poter creare occupazione, migliorando al contempo la qualità del lavoro e i servizi di cittadinanza, in primis quelli incentrati sulla salute e sull’istruzione.