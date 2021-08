Denunciato

Positivo al Covid 19 esca da casa a Marsala

Denunciato dai Carabinieri per la violazione delle norme anti-Covid

Ora si cercano tutte le persone entrate in contatto con l’uomo

I Carabinieri della Stazione di Marsala hanno deferito in stato di libertà un 37enne marsalese responsabile di essersi allontanato arbitrariamente dalla propria abitazione dove si trova posto in isolamento per positività al virus covid-19.

Esce di mattina, rientra nel pomeriggio

L’uomo, in isolamento fiduciario dai primi del mese, non è stato trovato in casa dai sanitari che alle ore 12 di ieri erano arrivati nella sua casa per sottoporlo a tampone di verifica. Solo alle 18 il 37enne è rientrato a casa dove ad aspettarlo vi erano i militari dell’Arma che lo hanno denunciato per la violazione di norme per fronteggiare l’emergenza da covid-19. Sono stati eseguiti gli accertamenti dai Carabinieri sui luoghi e le persone frequentate in quel lasso temporale dal 37enne.

Un caso a Palermo

Era risultato positivo durante il controlli Covid alla stazione centrale di Palermo. Un giovane palermitano di 30 anni ieri mattina si era presentato in aeroporto per imbarcarsi nel volo per Milano. Per sua sfortuna, ma per la salute di tutti i passeggeri del volo una signora che aveva fatto il tampone alla stazione centrale ieri mattina lo ha riconosciuto e lo ha segnalato alla polizia in aeroporto. L’uomo è stato bloccato e portato nell’area Covid dove si eseguono i tamponi. Qui l’esame ha confermato la positività anche con un’alta carica virale. Da parte della polizia è partita la segnalazione in procura. L’uomo rischia una denuncia per epidemia colposa.