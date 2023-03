i controlli sono scattati nel fine settimana

I Carabinieri della Compagnia di Trapani, nell’ambito di controlli eseguiti nel fine settimana col supporto dei colleghi del 12° Reggimento Sicilia, hanno denunciato 3 soggetti e sanzionato un commerciante.

Trapanese ubriaco alla guida, denunciato

Durante i controlli al rispetto del codice della strada è stato fermato un trapanese classe ’98 in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’ingestione di sostanze alcoliche alla guida della propria autovettura. Sottoposto al test tramite etilometro è risultato avere un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge pertanto veniva denunciato.

Un 24enne alla guida di una moto rubata, denunciato per ricettazione

Nel medesimo contesto operativo veniva sottoposto a controllo un romeno di 24 anni a bordo di un ciclomotore risultato oggetto di furto. Per tale motivo l’uomo veniva denunciato per ricettazione mentre lo scooter riconsegnato all’avente diritto.

Giovane non si ferma all’alt dei carabinieri, denunciato

Altro soggetto denunciato durante il fine settimana è stato un giovane trapanese di 23 anni, in atto sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora ed alla misura di prevenzione dell’avviso orale, il quale, dopo l’alt intimato dai Carabinieri, con una manovra elusiva provava a darsi alla fuga. I militari dell’Arma però riuscivano a bloccarlo e procedevano a denunciarlo per resistenza a Pubblico Ufficiale e guida senza patente in quanto, nel tentativo di fuga, con manovre pericolose aveva messo in pericolo la sicurezza degli altri utenti della strada.

Controlli filiera ittica, sanzione di 1500 euro per commerciante

Sono continuati, in questo weekend, anche i controlli dei Carabinieri della Motovedetta CC 811 Pignatelli finalizzati alla prevenzione degli illeciti alimentari sulla filiera ittica e sul rispetto del codice della navigazione. Sottoposte a verifiche varie pescherie del trapanese per un commerciante è scattata una sanzione amministrativa di 1500 euro per la presenza sul bancone di prodotti ittici privi della documentazione attestante la loro tracciabilità/etichettatura.

Blitz dei carabinieri contro ambulanti abusivi a Catania

Cinque ambulanti che a Catania vendevano senza autorizzazione prodotti alimentari in viale Mario Rapisardi, nel quartiere di Nesima, sono stati sanzionati complessivamente per quasi 12 mila euro dai carabinieri. I militari dell’Arma hanno sequestrato loro tutta la merce esposta sui banchi di vendita: 300 chili di prodotti ortofrutticoli, che sono stati dati in beneficenza, e 30 di prodotti ittici, che sono stati distrutti.

Controlli anche in strada

I militari hanno anche controllato una quindicina di persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari dei quali è stata riscontrata la regolare presenza in casa. L’attività di controllo della circolazione stradale ha consentito ai carabinieri di identificare una cinquantina di persone e di sottoporre a verifica una quarantina di veicoli. Sono scattati sanzioni per quasi 5.000 euro per violazioni al Codice della strada ed il sequestro amministrativo di tre veicoli.

